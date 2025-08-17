Duy Khánh, Bùi Công Nam khám phá BST Thu Đông của Uniqlo

Duy Khánh, Bùi Công Nam khám phá BST Thu Đông 2025 của Uniqlo, xoay quanh trang phục giàu tính năng, cải tiến màu sắc, chất liệu lẫn phom dáng.

Hai nghệ sĩ Duy Khánh, Bùi Công Nam dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập LifeWear Thu Đông tại Thủ Thiêm Riverstage, TP HCM và tìm hiểu trang phục mới. Chủ đề Revisiting classic - Tìm lại vẻ đẹp kinh điển bao trùm các thiết kế, giao thoa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong khuôn viên Princeton, Harvard - các trường đại học đậm phong cách Ivy League (hoặc New Preppy).

Duy Khánh cho biết ấn tượng với cách tiếp cận mới về kiểu dáng, nhất là tỷ lệ và khả năng phối hợp của từng món đồ. Phong cách Ivy League thể hiện qua đặc tính thể thao, layer thú vị - từ denim, sơ mi vải dạ (flannel) đến áo khoác nhẹ, tạo vẻ ngoài năng động, tươi sáng, kết hợp màu sắc linh hoạt.

Duy Khánh (trái), Bùi Công Nam diện các thiết kế mới trong bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2025. Ảnh: Uniqlo

Bùi Công Nam cũng hiểu thêm về phong cách Upstate Weekend thuộc BST LifeWear Thu Đông 2025 - lấy cảm hứng từ tiết trời trong trẻo vùng Upstate, New York (Mỹ). Nhà mốt ghi lại cảm giác của một ngày cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc cabin phủ tuyết qua trang phục thường ngày, phù hợp trong nhà lẫn ngoài trời, giúp người mặc thoải mái, ấm áp.

Loạt trang phục thể hiện rõ nét Upstate Weekend gồm: áo khoác, áo len, áo dệt kim sắc thái mới, dành riêng cho hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó là những món đồ cần thiết cho mùa đông như: dòng Heattech Cashmere mới cho nam, áo khoác chần bông Pufftech thế hệ mới, áo len Milano và Souffle.

Góc trưng bày Upstate Weekend mô phỏng căn nhà, lò sưởi vùng Upstate. Ảnh: Uniqlo

Uniqlo Jeans - dòng thuộc tốp bán chạy tại chuỗi cửa hàng toàn cầu - cũng góp mặt trong BST mới, chú trọng lối thiết kế hợp xu hướng. Nổi bật là quần jeans ống suông (straight jeans) kinh điển cho nam lẫn nữ, do nhà thiết kế Jonathan Anderson lên ý tưởng, phom dáng, chọn chất liệu nhằm tăng tính thẩm mỹ, ứng dụng.

Đúng với tinh thần "Tìm lại vẻ đẹp kinh điển", dòng Uniqlo Jeans mùa mới toàn chất liệu cao cấp, đa kiểu dáng - từ ôm, suông đến phom rộng, phù hợp với mọi bản phối, vừa tôn dáng người mặc, vừa thoải mái di chuyển, hoạt động.

Suốt thời gian khám phá các gian trưng bày, Duy Khánh, Bùi Công Nam tiếp cận nhiều mẫu mã mới thích hợp diện ngày lạnh.

Mùa này, thương hiệu Nhật tiếp tục giới thiệu áo len, áo dệt kim dạng sợi tuyển chọn, điển hình là áo len Souffle (ưu điểm mềm mại, không gây châm chích da), áo len Washable Milano với phom dáng kinh điển, đa dạng màu sắc như áo cổ tròn, cổ cao, cardigan, polo... Dòng áo len mới còn có thể giặt được bằng máy mà không thay đổi kiểu dáng, độ mềm mại và bền đẹp sau nhiều lần sử dụng.

Pufftech - áo khoác chần bông thế hệ mới ra mắt năm ngoái, được nhiều người yêu thích nhờ khả năng giữ ấm - tiếp tục cải tiến mùa này. Với công nghệ sợi siêu mảnh mới từ Nhật Bản, dòng này mô phỏng đặc tính giữ không khí của lông vũ tự nhiên, tăng hiệu quả giữ ấm.

Năm nay, thương hiệu bổ sung các thiết kế hoàn toàn mới như: Pufftech vest dạng gấp gọn, áo khoác ôm vừa Pufftech jacket và Pufftech parka, nhấn vào màu sắc nổi bật, phù hợp đi chơi, du lịch mùa đông hoặc trekking.

Tương tự, Heattech - biểu tượng công nghệ hơn 20 năm của thương hiệu Nhật - không thể thiếu trong bộ sưu tập mới. Heattech là thành quả nhiều năm nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị với Toray Industries - một trong những nhà sản xuất đa ngành hàng đầu thế giới, nhất là lĩnh vực sợi tổng hợp, vật liệu may mặc và hóa chất.

Đồ giữ nhiệt Heattech giúp hấp thụ năng lượng từ hơi ẩm cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt lượng, giữ ấm chỉ với lớp vải mỏng, phù hợp mặc bên trong. Bên cạnh mẫu cho nữ, thương hiệu bổ sung dòng Heattech pha cashmere cho nam.

Duy Khánh (trái), Bùi Công Nam tham quan từng khu trưng bày sản phẩm. Ảnh: Uniqlo

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao, đơn vị hé lộ sớm nhiều mẫu đặc biệt kết hợp các nhà thiết kế nổi tiếng. Điển hình là bộ sưu tập Uniqlo: C chủ đề "Hiện đại trong từng chuyển động", do Giám đốc sáng tạo toàn cầu Clare Waight Keller thực hiện, nhấn vào kiểu dáng mới lạ, thanh lịch.

Giới mộ điệu cũng có thể tham khảo các thiết kế trong hai BST đặc biệt - Uniqlo U Thu Đông 2025, Uniqlo and JW Anderson Thu Đông 2025. Các mẫu mới lần lượt mở bán từ nay đến hết tháng 10, tại chuỗi cửa hàng offline lẫn kênh online.

Đông Vệ