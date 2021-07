Đứt 'xích đu tử thần', hai du khách rơi xuống vực

NgaHai nữ du khách đang chơi "xích đu tử thần" trên độ cao khoảng 2.000 m thì dây cáp đứt, khiến họ lao thẳng xuống vực.

Các trang mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại cảnh hai nữ du khách tại Cộng hòa Dagestan (Nga) đang chơi "xích đu tử thần" thì dây cáp bị đứt khiến họ lao thẳng xuống vực. Vụ việc diễn ra vào cuối tháng 6 nhưng video mới được công bố.

Đứt 'xích đu tử thần', hai du khách rơi thẳng xuống vực Hai cô gái chơi vui vẻ rồi bị rơi xuống vực. Video: Press Life

Chiếc xích đu nằm ở một địa điểm du lịch nhìn ra hẻm núi Sulak cao khoảng 2.000 m, được mệnh danh là một trong những hẻm núi sâu nhất châu Âu. Hai du khách nữ ngồi trên xích đu, không có dây bảo hộ, được một người hỗ trợ đẩy đằng sau. Xung quanh họ là đám đông vui vẻ, cổ vũ. Sự việc xảy ra đột ngột khi một bên dây cáp bị đứt, hai người phụ nữ hét lên và lao xuống vực. Đám đông hốt hoảng chạy tới nhưng không kịp.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hai cô gái may mắn được cứu sống khi rơi xuống một gờ gỗ nằm sát mép vách đá. Cả hai bị bầm tím và trầy xước, được gia đình và bạn bè kéo về nơi an toàn. Bộ Du lịch Dagestan cho biết, xích đu này "không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn".

"Xích đu tử thần" là trò chơi mạo hiểm nổi tiếng trong giới du lịch. Những chiếc xích đu có dây treo dài, thường nằm cheo leo, sát vách núi. Cách đây không lâu, video ghi lại cảnh một chàng trai gặp họa khi giúp bạn chơi trò này đã khiến cộng đồng "thót tim".

Trung Nghĩa (Theo Daily Star)