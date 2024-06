Đứt cáp vận thang ở Hà Nội, 3 người tử vong

Công nhân đang thi công tại công trình nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B, huyện Quốc Oai thì xảy ra sự cố khiến 3 người chết, 7 người bị thương.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tai nạn xảy ra lúc 19h10 ngày 18/6 tại công trình trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Tuấn Minh - Công ty TNHH Xây dựng Hà Hưng - Công ty cổ phần Xây dựng an toàn Hà Nội thi công.

Thang tời nâng nguyên vật liệu lên tầng 3 của công trình bị đứt cáp, rơi xuống đất, đè lên 10 công nhân đang phía dưới và gây mất điện. Các công nhân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 tại Sơn Tây.

Công trường nơi xảy ra tai nạn lao động. Ảnh: Gia Chính

Đến khoảng 21h cùng ngày, bệnh viện thông báo 3 người tử vong, gồm ông Nguyễn Đình Thiết (49 tuổi, quê Quốc Oai), anh Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, quê Hà Giang) và anh Lò Văn Sơn (23 tuổi, quê Sơn La). Trong số 7 nạn nhân bị thương có 2 nữ, 5 nam và đa số cùng quê Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đề xuất thành phố hỗ trợ thăm hỏi với các nạn nhân, trường hợp chết 10 triệu đồng/người, bị thương nặng 5 triệu đồng/người, bị thương nhẹ 3 triệu đồng/người.

Dự án mở rộng, nâng cấp trường mầm non Đông Yên B do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư, được khởi công năm 2024, hoàn thành 2025.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Hoàng Phương - Võ Hải - Gia Chính