Đường ven sông mới thảm nhựa sụt lún hơn 2 m

Tây NinhĐoạn đường ven sông Vàm Cỏ Tây vừa thảm nhựa, chưa nghiệm thu bị đứt gãy, sụt lún hơn 2 m, kéo dài khoảng 60 m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Ngày 13/4, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, Long An cũ) cho biết sự cố xảy ra vào chiều hôm qua. Mặt đường nhựa rộng khoảng 5 m bị trôi xuống bờ sông. Vụ sạt lở không gây thương vong, nhưng làm hư hại một số đoạn ống nước sinh hoạt của người dân.

Hiện trường vụ sụt lún nền đường. Ảnh: Nam An

Tuyến đường dài khoảng 5 km, chạy ven sông Vàm Cỏ Tây, kết nối khu vực biên giới Campuchia, vừa hoàn thành thảm nhựa và chưa nghiệm thu thì xảy ra sự cố.

Chính quyền địa phương đã rào chắn, lắp biển cảnh báo và đèn tín hiệu ở hai đầu điểm sạt lở. Xe máy được hướng dẫn đi tạm qua phần đất của người dân, trong khi ôtô phải đi vòng khoảng 3 km qua tuyến khác.

Mặt đường nhựa rộng khoảng 5 m bị trôi xuống phía bờ sông. Ảnh: Nam An

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nền đất yếu, không đảm bảo khả năng chịu tải. Chiều cùng ngày, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khảo sát hiện trường, lên phương án khắc phục.

Hoàng Nam