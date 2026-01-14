Dương Tử Quỳnh sẽ xuất hiện trong 'Avatar' phần 4 và 5

Đạo diễn James Cameron cho biết minh tinh Dương Tử Quỳnh sẽ đóng người Na'vi trong "Avatar 4" và "Avatar 5".

Theo TVBS News Japan hôm 13/1, đạo diễn Cameron cho biết đã quay một số cảnh Avatar 4 vào năm 2017-2020, trong đó có sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh. Cô đảm nhận vai người Na'vi tên Palakpuelat, thể hiện thông qua công nghệ ghi hình chuyển động (performance capture).

Thông tin Dương Tử Quỳnh góp mặt được công bố giữa lúc khả năng phát hành các phần phim sau còn để ngỏ. Giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân đến từ chi phí sản xuất ngày càng lớn và biến động của thị trường điện ảnh toàn cầu khi nền tảng trực tuyến phát triển mạnh.

Loạt phim Avatar được lên ý tưởng và thực hiện trong nhiều năm, với kịch bản hoàn chỉnh đến hết phần năm. Vì các yếu tố hậu cần, nhất là độ tuổi của dàn diễn viên trẻ, êkíp tiến hành quay trước một số phân đoạn của Avatar 4 trong giai đoạn sản xuất các phần trước.

Trong một số cuộc phỏng vấn, đạo diễn James Cameron nói tương lai thương hiệu phụ thuộc vào hiệu quả thương mại của phần ba Fire and Ash cũng như chi phí sản xuất. "Tôi có thể làm ngay phần bốn, năm hoặc tạm nghỉ để thực hiện một dự án mang tính cá nhân hơn. Nhưng điều chắc chắn là tôi sẽ không dừng chỉ đạo và kể chuyện," ông cho biết trên IGN.

Avatar: Fire and Ash có kinh phí sản xuất ước tính khoảng 400 triệu USD và hiện tiến sát mốc 1,3 tỷ USD toàn cầu, gần đạt điểm hòa vốn. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với Avatar: The Way of Water, từng thu về 2,3 tỷ USD. Qua mỗi phần, doanh thu của loạt Avatar giảm dần, dù vẫn duy trì mức cao so với mặt bằng chung của thị trường. Cameron cho rằng nếu có thể thực hiện Avatar 4 với ngân sách thấp hơn, vào khoảng 300 triệu USD, hãng Disney vẫn có cơ sở để tiếp tục đầu tư.

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế của Avatar.

The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver viết kịch bản. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Dương Tử Quỳnh, 64 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong tham gia điện ảnh, ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long. Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại Hollywood. Trong hơn 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

