Dương Tử Quỳnh đóng vai bà đồng

Dương Tử Quỳnh đóng Joyce Reynolds - nhà ngoại cảm tìm cách che giấu bí mật khỏi thám tử Hercule Poirot, trong "Án mạng ở Venice".

Hôm 19/7, nhà phát hành tung trailer Án mạng ở Venice (A Hauntuing in Venice), chuyển thể từ tiểu thuyết của "nữ hoàng truyện trinh thám" Agatha Christie. Trong video, Dương Tử Quỳnh thủ vai Joyce Reynolds, nhà ngoại cảm có hành tung bí ẩn.

Trailer 'Án mạng ở Venice' Trailer phim "Án mạng ở Venice", khởi chiếu trong nước ngày 15/9. Video: 20th Century Studios

Thám tử Poirot (Kenneth Branagh đóng) và Ariadne Oliver (Tina Fey) tới buổi gọi hồn cho nhà quý tộc Rowena Drake (Kelly Reilly) - do Reynolds tổ chức - để lên kế hoạch vạch trần chiêu trò của cô. Tại đây, một khách bị sát hại, Poirot cấm mọi người rời khỏi hiện trường, nhằm xác định kẻ giết người. Cuối trailer, thám tử trò chuyện với một cô bé nép sau cánh cửa, bỗng biến mất không dấu vết khi Poirot quay mặt đi.

Trailer có đoạn nhân vật của Dương Tử Quỳnh nói với Poirot: "Thám tử, ông đến đây để lật tẩy tôi. Nhưng tôi có thể nói chuyện với người chết".

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hallowe'en Party (1969), xoay quanh một buổi họp mặt được tổ chức tại làng Woodleigh Common (Anh). Trong bữa tiệc, cô gái trẻ tên Joyce Reynolds khoe là nhân chứng của một vụ giết người, nhưng không được mọi người chú ý. Tối đó, Reynolds được phát hiện chết đuối trong bồn tắm chất đầy những quả táo. Hercule Poirot tình cờ xuất hiện trong bữa tiệc và tiến hành điều tra vụ án.

Tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong phim mới. Ảnh: 20th Century Studios

Kenneth Branagh đạo diễn và đóng chính hai tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Agatha Christie, gồm Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông (2017) và Án mạng trên sông Nile (2022). So với các phim trước, Án mạng ở Venice nhuốm màu rùng rợn và giật gân hơn do pha trộn thể loại kinh dị. Nhiều hình ảnh ma mị xuất hiện khiến người xem đặt ra câu hỏi ma quỷ thật sự tồn tại hay chỉ là màn sắp đặt tinh vi của thủ phạm.

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong tham gia điện ảnh, sau đó ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long... Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại Hollywood.

Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Quế Chi