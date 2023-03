Dương Tử Quỳnh chăm chút sắc vóc tuổi 60

Diễn viên Malaysia Dương Tử Quỳnh đi bộ nhanh, đắp mặt nạ, hạn chế ăn đường để giữ sức khỏe, sắc vóc tuổi 60.

Sau lễ trao giải Oscar, trong buổi phỏng vấn với Women's Health ngày 17/3, diễn viên nói về thói quen làm đẹp duy trì nhiều năm qua. Kem dưỡng và tinh chất làm mịn da, chống lão hóa của Tatcha là sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ của cô. Những người nổi tiếng như Meghan Markle, Công nương Kate Middleton cũng ưa chuộng sản phẩm này. Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh còn dùng kem dưỡng ẩm của Augustinus Bader được Victoria Beckham, Alexa Chung, Kim Kardashian sử dụng.

Dương Tử Quỳnh đắp mặt nạ trước giờ dự Met Gaga 2022. Ảnh: Vogue

Bên cạnh thoa các loại kem và nước dưỡng, ngôi sao còn đam mê đắp mặt nạ, giúp da căng mướt, không bị nám và tàn nhang. Một trong những loại mặt nạ đắt đỏ được cô dùng thường xuyên là The Orchidée Impériale của Guerlain, giá 395 USD. Hàng ngày, Dương Tử Quỳnh không chỉ đắp mặt nạ cho mặt, mà còn cho mắt, cổ, cằm. Vào những ngày đi du lịch hoặc làm việc ngoài trời nhiều, cô đắp hai lần vào sáng và tối trước khi đi ngủ.

"Tôi đắp cả trước khi trang điểm để có một lớp nền mướt và mịn. Tôi luôn mang theo mặt nạ mắt để tranh thủ đắp ở trường quay. Ngoài ra, tôi không thể đi ra ngoài mà không thoa kem chống nắng. Tôi học được điều này từ bà tôi", cô nói với Hello Magazine.

Để duy trì vóc dáng, diễn viên chọn yoga, thiền, tập cardio, boxing, đi bộ nhanh khoảng 6-9 km một ngày. Theo cô, tập thể dục hai tiếng mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khoẻ khoắn mà còn giúp da đẹp hơn, luyện sự tập trung tốt hơn. Trong phỏng vấn với tạp chí Vogue năm ngoái, cô nói trẻ lâu nhờ thiền.

Dương Tử Quỳnh không ăn kiêng nghiêm ngặt mà ăn đa dạng, chú trọng rau củ, trái cây, ít đường, nhai chậm. Cô chia nhiều bữa nhỏ thay vì ăn hai bữa lớn trong ngày.

Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023 Dương Tử Quỳnh theo đuổi phong cách thanh lịch với đầm Dior đính lông vũ ở Oscar 2023. Video: Reuters

Sinh năm 1962, Dương Tử Quỳnh đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Cũng trong năm này, cô bắt đầu đóng phim, sau đó ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long... Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Sao Mai