Dương Tư Mẫn chia tay bạn trai

Dương Tư Mẫn, diễn viên Nhật đóng phim ở Trung Quốc, chia tay bạn trai Lữ Nhân Trí sau hơn 20 năm gắn bó.

Từ giữa tháng 10, chuyện tình của Tư Mẫn và bạn trai doanh nhân nhận quan tâm của nhiều khán giả, trên Next Apple hôm 23/10, Lữ Nhân Trí nói hai người không còn bên nhau.

Hiện Dương Tư Mẫn sống ở Tokyo, Nhật Bản còn ông đi về giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan vì việc kinh doanh ngành du lịch.

Tư Mẫn và bạn trai. Ảnh: UDN

Lữ Nhân Trí cho biết mối quan hệ trở nên lạnh nhạt từ Covid-19, do hai người không thể gặp nhau. Sau dịch, Tư Mẫn ở lại Tokyo để chăm sóc mẹ. Sau khi chia tay, họ coi nhau là bạn, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm. Ông cho biết hai người yêu nhau nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn, vì thế tin đồn ly dị không đúng sự thật.

Dương Tư Mẫn sống kín tiếng, hiện làm nghề dạy làm xà phòng thủ công và nước hoa. Lần gần nhất cô xuất hiện công khai là tại sự kiện ở Đài Loan năm 2023.

Tư Mẫn hiếm hoi dự sự kiện năm 2023. Ảnh: Sohu

Cô sinh năm 1976 ở Chiba, từng là nhân viên cửa hàng bách hóa. Thập niên 1990, cô tới Đài Loan (Trung Quốc), được công ty giải trí phát hiện, trở thành người mẫu, diễn viên. Năm 1995, Dương Tư Mẫn nổi tiếng đình đám châu Á với phim Tân Kim Bình Mai.

Năm 1996, Dương Tư Mẫn đóng The Feeling of Love, hợp tác Kim Thành Vũ, Chu Nhân, Tô Hữu Bằng. Người đẹp còn tham gia các tác phẩm Hý vương chi vương, Lệnh động viên thần tiên, Cửu Long truyền thuyết, Mỹ lệ nhân sinh.

* Ảnh: Vẻ đẹp thời trẻ của Vương Tư Mẫn

Khi sự nghiệp đang thuận lợi, Dương Tư Mẫn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú (năm cô 23 tuổi), phải làm phẫu thuật. Tại sự kiện năm 2023, diễn viên nói bệnh được kiểm soát, không tái phát, sức khỏe cô bình thường. Diễn viên không đóng phim 20 năm qua.

Như Anh (theo Next Apple)