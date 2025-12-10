Đường trở thành 'ông trùm' Hollywood của con trai tỷ phú Oracle

MỹDavid Ellison là điển hình của những người "sinh ra ở vạch đích", sở hữu máy bay riêng từ năm 13 tuổi nhưng phải làm việc nhà để kiếm 5 USD tiêu vặt mỗi tuần.

David Ellison sinh năm 1983, con trai duy nhất của nhà đồng sáng lập Oracle - Larry Ellison. Năm David lên 10 tuổi, cha anh đã là tỷ phú. Hiện tại, với khối tài sản khoảng 260 tỷ USD, Larry Ellison thường xuyên đứng trong top 3 người giàu nhất hành tinh.

Tuy nhiên, cuộc sống của David không trải đầy hoa hồng. Cha mẹ ly hôn khi anh mới 3 tuổi. David lớn lên chủ yếu cùng mẹ, bà Barbara Boothe, tại một trang trại ngựa ở Woodside, California. Bà Barbara dạy con luôn phải sống khiêm tốn. Để có tiền tiêu vặt, "cậu ấm" nhà Ellison phải làm việc nhà để chỉ nhận thù lao 5 USD mỗi tuần, giống những đứa trẻ bình thường khác.

Con trai tỷ phú Oracle, David Ellison. Ảnh: AP

Ngược lại, thế giới bên phía người cha là những trải nghiệm choáng ngợp. Larry Ellison sở hữu những dinh thự mô phỏng cung điện Nhật Bản, du thuyền siêu sang và dạy con tiêu tiền theo cách "không giống ai".

Năm David 13 tuổi, Larry Ellison quyết định dạy con về tinh thần trách nhiệm và sự tập trung bằng cách mua riêng cho con một chiếc máy bay nhào lộn hai chỗ ngồi. Những ngày cuối tuần, hai cha con thường lái máy bay ra Thái Bình Dương để thực hiện các bài tập giả định trên bầu trời.

Sự giàu có và đam mê hàng không ngấm vào máu David, nhưng cũng vô tình tạo ra áp lực lớn khi anh bước vào đời.

Năm 2006, David bỏ dở Đại học Nam California (USC) để theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Anh dùng kỹ năng bay lượn điêu luyện để sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim đầu tay Flyboys. Dù David đã bỏ ra tới 18 triệu USD tiền túi và làm việc nghiêm túc, không phô trương gia thế, bộ phim vẫn là một "thảm họa" phòng vé.

Ở Hollywood, David lập tức bị gán mác "dumb money" (tiền ngu ngốc) - thuật ngữ ám chỉ những đứa con nhà giàu đổ tiền vào phim ảnh chỉ để thỏa mãn cái tôi.

Thất bại tiếp nối khi dự án thứ hai bị hủy bỏ. Đây là bước ngoặt khiến David tỉnh ngộ. "Tôi nhận ra tất cả những gì mình muốn làm là sản xuất phim, không phải diễn xuất", anh thừa nhận.

Năm 2010, David thành lập Skydance Media. Dù Larry Ellison tiếp tục hỗ trợ tài chính, David hiểu rằng tiền không mua được sự tôn trọng trong giới nghệ thuật.

Người thay đổi tư duy của anh là Steve Jobs - bạn thân của cha và là người xây dựng Pixar. Steve Jobs khuyên: "Tôi muốn các bạn khao khát kể chuyện hay hơn bất kỳ ai khác, bởi vì đó chính là điều chúng tôi đã làm tại Pixar".

Thấm nhuần tư tưởng này, Skydance chuyển hướng hợp tác với các hãng lớn để sản xuất bom tấn. Thành công đến dồn dập với True Grit, Mission: Impossible, World War Z và đỉnh cao là Top Gun: Maverick - bộ phim phát huy trọn vẹn đam mê máy bay từ nhỏ của David.

Hiện tại, Skydance được định giá hơn 4 tỷ USD. David Ellison đang hoàn tất thương vụ lịch sử sáp nhập với Paramount Global, đưa anh trở thành người nắm quyền kiểm soát một trong những hãng phim lâu đời nhất nước Mỹ, thoát hoàn toàn khỏi cái bóng của người cha tỷ phú.

Nhật Minh (Theo Latimes)