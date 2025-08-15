Ca sĩ Dương Triệu Vũ đến viếng mộ Ngọc Lan, tiếc nhớ về danh ca được ví như "thiên thần".

Dương Triệu Vũ cho biết đến khu nghĩa trang tại California (Mỹ) hôm 14/8 nhân chuyến lưu diễn tại đây. Anh mang theo bó hoa hồng, cầu nguyện cho thần tượng của mình. "Ngọc Lan là giọng ca mà tôi yêu từ khi còn rất nhỏ cho tới tận bây giờ. Chị ấy có giọng hát ngọt ngào, nét đượm buồn của một người đàn bà đẹp mà bạc mệnh", ca sĩ nói.

Dương Triệu Vũ viếng mộ danh ca Ngọc Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo giọng ca 8x, nơi Ngọc Lan yên nghỉ luôn có người chăm sóc, cỏ xanh mướt quanh năm. Trên bia mộ danh ca khắc những nốt nhạc và hoa hồng đỏ. "Có lẽ thứ chị ấy mong muốn nhất trong cuộc đời là âm nhạc và được sống trong tình yêu thương", Dương Triệu Vũ cho biết.

Vì yêu thích Ngọc Lan nên anh thường cover những bài hát của danh ca trên các sân khấu như: Mưa trên biển vắng, Kiếp đam mê.

Danh ca Ngọc Lan hát "Mưa trên biển vắng" Danh ca Ngọc Lan hát "Mưa trên biển vắng". Video: YouTube Ngọc Lan

Dương Triệu nổi tiếng ở hải ngoại trước khi về Việt Nam ca hát năm 2010. Anh từng ra mắt các album Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), Siêu nhân (2011). Anh từng thực hiện hai liveshow riêng gồm Uyên uyển, Dạ nguyệt. Anh đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" của Mai Vàng năm 2011.

Danh ca Ngọc Lan qua đời ngày 6/3/2001 vì bệnh tật. Chị là một trong những giọng ca thành công nhất thập niên 1980 dù không được đào tạo thanh nhạc bài bản. Năm 1985, dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Thanh Lâm, ca sĩ được yêu mến qua các bản thu Lại gần hôn em (Viens M'embrasser, lời việt: Phạm Duy), Dòng sông tuổi nhỏ (La Maritza, lời Việt: Vũ Xuân Hùng), album nhạc Pháp - Tình ta (Ngọc Lan 2), các CD Tình khúc bất tử, Liên khúc tình yêu. Từng ngôi nhà, góc phố, quán cà phê của người Việt ở Mỹ khi ấy bật nhạc Ngọc Lan.

Danh ca Ngọc Lan (1956 -2001). Ảnh: Nhạc xưa blog

Chị được đánh giá cao vì là nữ ca sĩ hiếm hoi có thể hát "ăn khách" tất cả thể loại thịnh hành lúc đó: nhạc Pháp - Hoa - Nhật, các bài nhạc nước ngoài lời Việt, nhạc quê hương, trữ tình. Ngọc Lan còn có khả năng tự viết lời Việt các ca khúc nhạc ngoại như: Gọi nhớ (nhạc phim Thần điêu đại hiệp, album Liên khúc tình yêu cuối cùng), Ngày vui năm ấy (Magic Boulevard), Hỡi người tình (nhạc Hoa). Nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt do các nhạc sĩ khác viết lời cũng được "đo ni đóng giày" cho Ngọc Lan như Mưa trên biển vắng (nhạc Pháp lời Việt của Nhật Ngân), Anh thì không (nhạc Pháp lời Việt của Vũ Xuân Hùng), Người yêu dấu (nhạc Hoa lời Việt của Chí Tài).

Không chỉ có giọng hát trời phú, danh ca được hâm mộ bởi nhan sắc, phong cách trình diễn lôi cuốn. Với mái tóc dài gợn sóng, gương mặt khả ái ẩn chứa vẻ đẹp u sầu, Ngọc Lan có nhiều fan cả nam và nữ giới. Cuộc đời của ca sĩ trải qua nhiều nỗi buồn, tình duyên không trọn vẹn. Đến năm 1994, khi đã ở tuổi 38, chị mới lập gia đình với nhạc sĩ Mai Đăng Khoa - người kiên trì theo đuổi ca sĩ nhiều năm. Đó cũng là thời gian Ngọc Lan phải từ bỏ sự nghiệp vì bệnh tật.

Hoàng Dung