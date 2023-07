Dương Triệu Vũ: 'Tôi không còn tham vọng giàu sang'

Ca sĩ Dương Triệu Vũ nói hài lòng với cuộc sống "yêu nhưng không cưới" ở tuổi 40, không đặt nặng việc kiếm được nhiều tiền.

Dịp ra MV Bartender sau ba năm không có sản phẩm mới, Dương Triệu Vũ - em trai diễn viên hài Hoài Linh - nói về công việc và cuộc sống hiện tại.

MV 'Bartender' - Dương Triệu Vũ MV "Bartender" - Dương Triệu Vũ, phát tối 12/7. Video: Nhân vật cung cấp

- Vì sao anh không ra sản phẩm âm nhạc nào nhiều năm qua?

- Tôi ra sản phẩm tùy theo cảm hứng, không áp lực phải chạy đua theo đồng nghiệp. Khi nghe bản nháp (demo) ca khúc Bartender của nhạc sĩ Nguyễn Bá Thành, tôi thấy hay nên lên ý tưởng làm MV.

Tôi mê đi hát, may mắn vẫn có show đều, làm được hai liveshow và thời gian trôi qua nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi không bao giờ cho phép mình ngưng theo đuổi niềm đam mê sân khấu hay lười biếng trong công việc.

Các ca sĩ trẻ hiện có nhiều ưu điểm như có sự mới mẻ, tiệm cận nhiều xu hướng quốc tế. Khi công nghệ phát triển, họ có nhiều sân chơi hơn. Tôi vẫn cập nhật âm nhạc đương đại trong nước và thế giới, không cho phép mình tự mãn. MV Bartender lần này tôi áp dụng công nghệ quay 3D, là sản phẩm tốn nhiều tiền nhất của tôi từ trước đến nay.

Dương Triệu Vũ sinh năm 1983. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh làm thế nào cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

- Tôi mê sân khấu hơn tiền nên không đặt nặng chuyện kinh tế. Dù liên tục chạy show, tôi vẫn dành thời gian cho chính mình và chăm sóc sức khỏe. Những lúc không đi diễn, tôi tập gym, luyện thanh, để có được sự dẻo dai theo đuổi nghề dài lâu.

Tôi cũng không phải là người tham vọng, sân si với nghề nên ít khi gặp áp lực mỗi khi ra sản phẩm, hay kiếm thật nhiều show. Sau khi trải qua những trắc trở trong cuộc sống, tôi nghĩ sức mạnh tinh thần vận vào chất giọng của mình. Tôi tin năng lượng bên trong đủ giúp tôi kết nối được với khán giả.

- Anh thấy cuộc sống của mình hiện như thế nào?

- Tôi thoải mái, hạnh phúc, đạt được sự tự do trong tình cảm, sự nghiệp, cuộc sống. Chữ "tự do" tôi nói đến có nghĩa là không đưa mình vào bất cứ khuôn khổ nào. Ví dụ, lúc trẻ tôi luôn nghĩ phải có nhà thật to, đi ôtô sang và xài hàng hiệu. Bây giờ, tôi nhận thấy không cần nhiều như những gì mình nghĩ. Khi thay đổi quan điểm, tôi thấy cuộc sống mình quá đầy đủ, thậm chí còn dư thừa (cười).

Về mặt tình cảm, lúc trước tôi ngây ngô và hay kiểm soát người yêu khiến cả hai đều thấy phiền muộn. Hiện, tôi cũng có cái nhìn thoáng hơn và không để cho những cảm xúc nặng nề đeo bám mình nữa.

Mới đây, nghệ sĩ Coco Lee - danh ca Mỹ gốc Hoa qua đời, sau thời gian bệnh trầm cảm. Tôi nghĩ, người nghệ sĩ khá nhạy cảm với mọi vấn đề. Đôi khi mình phải biết đập vỡ "tượng đài" tự tạo, sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

- Vài năm trước, anh nói hạnh phúc trong tình yêu, giờ thì sao?

- Mối quan hệ của tôi và người yêu vẫn bền vững trong sáu năm nay, nhẹ nhàng và bình yên. Tôi không giữ quan niệm "phải lập gia đình".

Lúc trước, khi thấy ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có con trai - bé Polo - quá đáng yêu, tôi từng nghĩ hay mình cũng có con như anh ấy. Nhưng suy nghĩ lại, tôi muốn mình gánh vác trách nhiệm nặng nề của một người bố. Bởi nếu có con, tôi phải tự chăm lo cho đứa trẻ không thể giao hết cho bà vú. Trong khi, lịch đi hát của tôi khá bận rộn nên sẽ tự đưa mình vào thế khó. Vì vậy, tôi xin phép anh Hưng làm cha đỡ đầu cho bé Polo.

Nếu định nghĩa mái ấm là sự hạnh phúc, viên mãn trong cuộc sống thì tôi đang có được điều đó vì sống trong tình yêu thương của đại gia đình. Tôi có lòng tin tuyệt đối vào những gì ơn trên đã ban cho mình.

- Hiện anh quan tâm điều gì?

- Tôi quan tâm giữ gìn sức khỏe và dưỡng da. Tôi không sợ già nhưng nếu mình đẹp được lúc nào hay lúc đó. Khi đứng trên sân khấu, tôi muốn mình lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Tôi quyết tâm tuổi 40 phải đẹp trai hơn lúc 30 tuổi (cười).

Tôi mở lòng hơn, chịu khó ra đường, lắng nghe tâm sự của người khác. Lúc trước khi đi diễn, tôi chỉ nằm trong khách sạn, đến giờ lên sân khấu mới ra ngoài. Hiện tại, sau mỗi suất hát, tôi nán lại chào hỏi mọi người. Tôi còn dành thời gian đi tham quan, leo núi, ngắm cảnh tại những nơi tôi đi hát. Khi cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt, bình dị như ngắm một bông hoa ven đường, tôi thấy cuộc sống trở nên nhiệm màu.

Một ngày của tôi bắt đầu lúc sáng sớm khoảng 4h30 với việc tưới cây, dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn hoặc xem tivi, đọc sách. Buổi trưa tôi đi tập gym để giữ sức khỏe, sau đó đi thu âm hoặc coi phim. Nói chung, tôi có một cuộc sống thảnh thơi.

Dương Triệu Vũ nổi tiếng ở hải ngoại trước khi về Việt Nam ca hát (năm 2010). Anh từng ra mắt các album Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), Siêu nhân (2011)... Anh từng thực hiện hai liveshow riêng gồm Uyên uyển, Dạ nguyệt. Anh đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" của Mai Vàng năm 2011.

Hoàng Dung