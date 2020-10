Dương Triệu Vũ ra album về biển

Dương Triệu Vũ ra album "Đêm xưa, biển này" gồm tám ca khúc theo phong cách jazz, semi - classic.

Dương Triệu Vũ tự chọn bài và biên tập CD gồm các bản tình ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như: Bay đi cánh chim biển (Đức Huy), Chiều biển vắng thênh thang (Việt Anh), Biển nhớ (Trịnh Công Sơn), Bên em là biển rộng (Bảo Chấn), Lời yêu thương (nhạc Mỹ, lời Việt: Đức Huy).

Poster album "Đêm xưa, biển này" của Dương Triệu Vũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Anh cho biết ấp ủ và gọt giũa album này hai năm qua. Những bản nhạc tình đã nuôi nấng cảm xúc của anh theo thời gian. "Tôi hy vọng khán giả đón nhận tôi trong một màu sắc âm nhạc chững chạc, đầy trải nghiệm", ca sĩ nói.

Theo ca sĩ, phần hình ảnh của Đêm xưa, biển này được lấy cảm hứng từ điển tích Lý Bạch (nhà thơ nổi tiếng thời Đường) quá đắm say ánh trăng in trên mặt nước, trong lúc uống rượu say đã trầm mình xuống dòng sông để được ôm trăng.

Dương Triệu Vũ sinh năm 1983, tên thật Võ Nguyễn Tuấn Linh. Anh từng ra mắt các album: Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), Siêu nhân (2011)... Anh đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" của Mai Vàng năm 2011.

* Audio "Lời yêu thương" - Dương Triệu Vũ

Tâm Giao