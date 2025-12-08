Ấn ĐộMấy chiếc ôtô con cùng một xe buýt chở học sinh bị mắc kẹt khi đoạn đường trên cao trong quá trình xây dựng bất ngờ sụt lún.

Đường trên cao đang xây sụt lún, loạt ôtô mắc kẹt Video: Shamnad

Sự cố xảy ra tối 5/12 ở huyện Kollam, trên một trong những tuyến đường cao tốc đông đúc nhất bang Kerala. Các công trình xây dựng và mở rộng đang được tiến hành tại nhiều địa điểm trên tuyến đường này.

Hiện tượng sập lún nghiêm trọng tạo ra những vết nứt lớn trên mặt đường bên dưới. Ít nhất 4 phương tiện, trong đó có một xe buýt trường học, đang chạy qua đây đã bị kẹt. Tuy nhiên, các bức tường bê tông của bờ kè cầu vượt không bị sập nên các phương tiện và người trên xe được an toàn.

Hành khách và học sinh được sơ tán và di chuyển đến nơi an toàn. Hiện chưa có báo cáo thương tích nào. Tuy nhiên, sự việc khiến giao thông trên tuyến đường cao tốc đông đúc này bị tê liệt hoàn toàn. Các biện pháp chuyển hướng được bố trí sau đó.

Đoạn đường này hiện là đường cao tốc hai làn và đang được chuyển đổi thành đường cao tốc sáu làn. Công ty TNHH Xây dựng Shivalaya đảm nhận việc xây dựng.

Việc cầu vượt đang thi công bị sập vào thời điểm khu vực này không có mưa lớn và hầu như khô ráo, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về chất lượng xây dựng và độ ổn định. Trên thực tế, người dân địa phương thậm chí còn cáo buộc công ty xây dựng đã áp dụng "các phương pháp phi khoa học" với công trình này.

Một số cư dân cũng cho biết những lời phàn nàn liên tục của họ về độ ổn định của công trình đã bị phớt lờ. Giờ đây, họ yêu cầu kiểm tra ngay lập tức đất được sử dụng tại công trình này. Một người dân cho rằng đây là khu vực gần ruộng lúa và việc lấp đất rất nguy hiểm, vì thế phương pháp lấp đất hiện tại nên được loại bỏ và thay vào đó là xây dựng các công trình có trụ đỡ để đảm bảo sự ổn định lâu dài, theo tờ Hindu.

Tuy nhiên, công ty xây dựng vẫn khẳng định họ đã thực hiện dự án sau khi tiến hành các nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI) cũng phủ nhận những cáo buộc là "phi khoa học".

Ngay sau sự cố đáng tiếc, Giám đốc Sở Công trình Công cộng và Du lịch Kerala, P.A. Mohamed Riyas, đã ra lệnh điều tra chi tiết. Ông cũng đã được chỉ đạo yêu cầu các quan chức NHAI phải đưa ra giải thích.

Sự việc này trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử chính quyền địa phương của Kerala. Người dân quận Kollam sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 9/12.

Mỹ Anh (theo Cartoq)