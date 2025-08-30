Đường tới trung tâm triển lãm quốc gia tắc gần 5 km

Hà NộiHàng nghìn phương tiện ùn ứ trên tuyến đường Trường Sa dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở Đông Anh, chiều 30/8.

Từ khoảng 10h, đường Trường Sa - đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) bắt đầu ùn tắc. Tới 17h30, ùn tắc kéo dài gần 5 km, chủ yếu bên làn hướng từ Long Biên qua, từ cầu vượt nút giao Long Biên.

Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Trường Sa. Ảnh: Việt An

Dừng xe trên cầu Đông Trù, anh Vũ Minh Tuấn, trú tại Đông Anh, cho biết đã mất gần 45 phút nhưng chưa thể di chuyển qua cầu. Từ đây, vẫn còn cách Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia gần một km nữa.

Trong khi đó, Minh Hải, 35 tuổi, trú phường từ Liêm, cùng nhóm bạn xuất phát từ Cầu Giấy lúc 10h30 để sang Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại VEC nhưng mọi ngả dẫn sang Đông Anh đều tắc nghẽn, đến 13h20 mới đến đường Đông Hội.

Ngoài lượng người tới tham quan triển lãm đông, tắc đường còn do nhiều người dừng đỗ ôtô hai bên đường Trường Sa khiến lòng đường thu hẹp. Bên cạnh đó, đây còn là tuyến đường dẫn đi sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Tây và Tây Bắc, đợt này trùng với nghỉ lễ nên có thêm nhiều phương tiện về quê.

Cầu Đông Trù ùn tắc. Ảnh: Việt An

Không thể di chuyển bình thường, nhiều người đi xe máy chọn cách đi ngược chiều, leo lên vỉa hè và thành cầu Đông Trù. Nhiều người tham quan chấp nhập gửi xe từ cách 2 km để đi bộ tới trung tâm triển lãm.

Tại các điểm quay đầu, cảnh sát giao thông phải chăng dây, tránh phương tiện quay đầu gây ùn tắc. Thậm chí, từ cách triển lãm khoảng 5 km, cảnh sát phải chăng dây ngang đường để hạn chế ôtô di chuyển vào.

Một cảnh sát giao thông cho biết tình trạng ùn ứ kéo dài từ sáng cùng ngày, buộc nhà chức trách phải huy động hàng chục người thuộc nhiều lực lượng.

Đường Trường Sa chật kín phương tiện. Ảnh: Việt An

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia khánh thành vào sáng 19/8 có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm rộng hơn 900.000m2 được xây dựng chỉ gần 10 tháng, với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng. Nơi đây đang diễn ra triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mừng Quốc khánh, kéo dài cho hết 5/9.

Việt An - Võ Hải