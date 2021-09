Hong KongDiễn viên gạo cội La Gia Anh nói nuối tiếc vì ông và vợ - Uông Minh Thuyên - không có con để truyền nghề.

Trên kênh As One ngày 17/9, nghệ sĩ 75 tuổi cho biết vợ chồng mong có người để chia sẻ kinh nghiệm, truyền thụ kiến thức nghệ thuật. "Ước như thế, nhưng nếu con không thích, có theo nghề của cha mẹ hay không là do con quyết định", ông nói. Những năm qua, La Gia Anh giảng dạy về diễn kịch Quảng Đông tại một số trung tâm nghệ thuật.

La Gia Anh, Uông Minh Thuyên nương tựa nhau hơn 30 năm qua. Ảnh: Weibo/ Luo Jiaying

La Gia Anh kể ông và Uông Minh Thuyên bén duyên từ cuối thập niên 1980, khi ông mời nữ diễn viên hợp tác đóng kịch. Sau khi hoàn thành một vở diễn, Uông Minh Thuyên thơm vào má La Gia Anh để cảm ơn ông hướng dẫn, từ đó hai người nảy sinh tình cảm.

Vì công việc, cả hai lần lữa kết hôn. Tới đầu thập niên 2000, đôi diễn viên đều bị chẩn đoán mắc ung thư. Uông Minh Thuyên chữa trị ung thư vú năm 2002 trong khi La Gia Anh phẫu thuật ung thư gan năm 2004. Hai người ở bên chăm sóc cho nhau khi hoạn nạn. Tới năm 2009, khi đều ngoài 60 tuổi, họ mới đăng ký kết hôn.

Uông Minh Thuyên - La Gia Anh La Gia Anh đẩy xích đu cho vợ khi đi du lịch. Video:Weibo

La Gia Anh nói may mắn có Uông Minh Thuyên đồng hành trong đời thường lẫn công việc. Ở tuổi ngoài 70, vợ chồng đều minh mẫn, khỏe mạnh. Khi Uông Minh Thuyên tròn 74 tuổi hôm 28/8, ông bà lần đầu đi chơi ở Disneyland để mừng sinh nhật. Trước khi Covid-19 bùng phát, vợ chồng thường du lịch nước ngoài, thích khám phá Nhật Bản.

Nghệ sĩ có vị trí quan trọng ở làng kịch Hong Kong, ông còn tham gia nhiều phim điện ảnh nổi tiếng như Đại thoại tây du (vai Đường Tăng), Quốc sản 007, Thần Bài 2, Vua bịp 2000... Còn Uông Minh Thuyên là diễn viên chủ chốt của TVB thập niên 1970-1980, từng đóng Thử thách nghiệt ngã, Dương Môn nữ tướng, Sở Lưu Hương, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978, Mẹ chồng khó tính, Sóng gió gia tộc...

'Đường Tăng' La Gia Anh nuối tiếc không có con La Gia Anh đóng Đường Tăng trong "Đại thoại tây du". Video: Media Asia

Như Anh (theo As One)