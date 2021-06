Đường sắt xin vay cứu trợ 800 tỷ đồng

Trước nguy cơ mất hết vốn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xin vay 800 tỷ đồng không lãi để bổ sung nguồn vốn giảm sút từ đầu năm.

Ngày 23/6, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đề xuất trên là một trong những kiến nghị gửi tới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó vì Covid -19.

Nếu dịch bệnh kéo dài qua năm 2022, nguy cơ doanh nghiệp này mất hết vốn chủ sở hữu, không có đủ dòng tiền trả lương người lao động. Do đó, đơn vị kiến nghị Chính phủ gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cấp hạn mức tín dụng 800 tỷ vay ưu đãi không tính lãi để bổ sung cho nguồn vốn lưu động và đề nghị có chính sách hỗ trợ cho 13.000 lao động đang bị mất và thiếu việc làm.

Đồng thời, VNR kiến nghị được giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư cho năm nay và các năm tiếp theo; miễn, giảm, giãn thời gian thu tiền thuê sử dụng đất cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt cho năm 2021. Đơn vị này cũng kiến nghị ưu tiên được tiêm phòng vaccine cho trên 6.000 lao động tuyến đầu vì có nguy cơ cao bị lây nhiễm.

5 tháng qua, doanh thu vận tải hành khách đi tàu giảm mạnh. Dịp Tết Âm lịch và lễ 30/4 đều là cao điểm song thực tế bị giàm doanh thu, hành khách đã trả lại hơn 11.000 vé tàu, trị giá gần 4 tỷ đồng.

Hành khách đi tàu Thống Nhất tại ga Hà Nội tháng 6/2021. Ảnh: Giang Huy.

Trong tháng 5, ngành đường sắt dừng 393 đoàn tàu, trong đó 38 đoàn tàu Thống nhất. Có thời điểm, ngành chỉ duy trì một đôi tàu khách tuyến Bắc Nam, dừng toàn bộ tàu địa phương.

5 tháng qua, tổng doanh thu toàn ngành đạt 1.114 tỷ đồng, bằng 81% so với cùng kỳ 2020 và chỉ bằng 60% cùng kỳ 2019 khi chưa bùng dịch. Số hành khách lên tàu chỉ bằng 64% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt 400,6 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ. Điểm sáng là mảng vận tải hàng hóa tăng 26% so với cùng kỳ khi đạt 2,4 triệu tấn; doanh thu cũng tăng 21% với 713 tỷ đồng.

Năm 2020, VNR đã lỗ hơn 1.324 tỷ đồng. Các năm trước, ngành đường sắt thường tăng cường vận chuyển khách vào dịp hè để bù đắp cho các tháng thấp điểm. Tuy nhiên năm nay dịch kéo dài nên sản lượng vận tải hành khách trong dịp hè cũng bị mất, càng ảnh hưởng đến doanh thu và việc làm của người lao động.

Hiện VNR có 1.169 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và 136 người nghỉ không hưởng lương. Số lao động nghỉ việc chủ yếu là ở các công ty vận tải do các đoàn tàu bị dừng hoạt động.

Đoàn Loan