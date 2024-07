Đường sắt từng đề nghị lập gác chắn hẻm ôtô bị tàu tông ở Biên Hòa

Đồng NaiCho rằng hẻm và đường song hành rộng trên 3 m, lượng xe đông, Cục Đường sắt từng đề nghị địa phương có gác chắn tự vệ để đảm bảo an toàn.

Thông tin trong báo cáo của Phòng Thanh tra An toàn III gửi Cục đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) ngày 29/7 liên quan vụ tai nạn ở điểm giao đường bộ và đường sắt tối qua khiến hai người chết.

Vị trí xảy ra tai nạn chưa có rào chắn khi tàu hỏa chạy qua. Đồ họa: Đỗ Nam

Khu vực tai nạn là ngã 5 giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó chỉ hai đầu đường Phạm Văn Thuận và hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất có barie. Theo Phòng Thanh tra An toàn III, tại vị trí này còn có hẻm 1334 phường Tân Tiến và đường song hành đâm ra đường sắt (chỗ ôtô bị tàu đâm) có bề rộng hơn 3 m, lưu lượng xe đông. Cách đây hai năm Cục Đường sắt đề nghị với địa phương lập gác chắn ở hai điểm này nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn từng có công văn gửi Ban An toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự giao thông ở đường sắt tại nút giao vừa xảy ra sự cố.

Khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đường giao cắt với đường sắt. Ảnh: Phước Tuấn

Theo người dân địa phương ở gần nút giao trên, tình trạng xe máy, ôtô cố băng qua gác chắn xảy ra thường xuyên tại nút giao này, đặc biệt ở các đường không có gác chắn.

Trước đó 20h45 ngày 28/7, tàu khách SNT5 chạy từ Bắc vào Nam khi tới nút giao với đường Phạm Văn Thuận va chạm với ôtô bán tải do Võ Văn Khải, 50 tuổi, quê Kiên Giang, cầm lái chở 3 người thân trong gia đình.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô văng qua lề trúng Lê Minh Tú, 23 tuổi, nhân viên thu dọn rác đứng bên đường, khiến người này tử vong. Bé trai 13 tuổi rơi xuống đường, không qua khỏi. Ba người còn lại trên ôtô bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ôtô biến dạng sau va chạm với tàu hỏa, tối 28/7. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Ngô Thế Truyền, nhân viên gác chắn cho biết lúc sự cố xảy ra barie hai bên đường Phạm Văn Thuận đã đóng lại để tàu qua nhưng ôtô bán tải vẫn chạy từ đường bộ song hành đường sắt phường Tân Tiến ra nút giao với đường sắt. Nhân viên gác chắn liên tục ra tín hiệu, thổi còi liên tục nhưng lái xe không thấy.

Theo Phòng Thanh tra An toàn III, nguyên nhân ban đầu được xác định, lỗi lớn thuộc về tài xế ôtô bán tải do không tuân thủ theo biển báo và thiếu quan sát. Bên cạnh đó địa phương cũng có phần trách nhiệm do chưa quyết liệt xóa bỏ lối đi tự mở cắt qua đường sắt ở địa bàn.

Cục CSGT hôm nay đã chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra, xử nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, khu vực không có gác chắn, vị trí nguy hiểm...

Tai nạn đường sắt hai người thiệt mạng Khoảnh khắc ôtô bị tàu hỏa tông văng 10 m ở Biên Hòa. Video: Phước Tuấn - Đỗ Nam

Phước Tuấn