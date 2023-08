Đường sa ngã của cục trưởng tư pháp mê sắc dục

Trung QuốcTừng lập nhiều chiến tích chống tội phạm, 'hổ dữ Trùng Khánh' Văn Cường lại sa ngã trở thành 'ô dù' cho các thế lực ngầm, dùng thủ đoạn cưỡng bức thiếu nữ.

Văn Cường sinh năm 1955 trong gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ba, thành phố Trùng Khánh. Cuối 1977, ông Cường thi đậu vào trường công an của tỉnh Tứ Xuyên, sau đó được phân công về đồn công an ở quê nhà.

Qua vài năm phấn đấu, ông Cường trở thành cán bộ cấp xã, được bí thư huyện ủy Trương Văn Bân cất nhắc khi đạt thành tích tốt trong chiến dịch đấu tranh chống tội phạm năm 1982. Từ đó, sự nghiệp của Văn Cường không ngừng thăng tiến.

Ông Cường từng đảm nhiệm vị trí phó trưởng công an huyện kiêm phó bí thư ban thường vụ huyện ủy của huyện Ba. Năm 1987, ông chỉ huy hàng trăm cảnh sát địa phương truy bắt tội phạm khắp ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, giải quyết thành công vụ án lớn nhất huyện này.

Tháng 9/1992, ông Cường được điều nhiệm đến thành phố Trùng Khánh, giữ chức phó giám đốc công an, sau đó trở thành phó bí thư đảng ủy công an thành phố năm 2003. Trong thời gian công tác ở cục công an thành phố, ông Cường luôn phụ trách công tác điều tra hình sự, lập nhiều chiến tích.

Nhiều vụ trọng án do ông Cường chỉ huy giải quyết được Bộ Công an tặng bằng khen hạng nhất, như vụ cảnh sát Trùng Khánh đấu súng với băng cướp chấn động cả nước năm 1992, vụ cướp xe chở tiền ở Trùng Khánh năm 2000, nổi bật trong số đó là vụ bắt giữ trùm băng cướp khét tiếng Trương Quân.

Nghe tin tên cướp khát máu đang lẩn trốn ở Trùng Khánh, ông Cường dẫn đội cảnh sát giăng bẫy bắt Quân và đồng bọn. Tháng 9/2000, trong cuộc đối đầu, ông Cường xông lên chặn đường chạy trốn của Quân, khống chế hắn. Sau vụ án này, danh tiếng của Văn Cường lan rộng khắp cả nước.

Trong quá trình thẩm vấn, Quân từng nói với ông Cường: "Ông rồi sẽ có ngày giống như tôi thôi. Không thể cưỡng lại cám dỗ thì ông cũng sẽ đi lên con đường của tôi". Không ngờ câu nói này trở thành sự thật.

Tháng 7/2008, ông Cường được thăng chức Cục trưởng Tư pháp thành phố Trùng Khánh. Dù mang danh "cục trưởng chống xã hội đen", trên thực tế, ông Cường từ lâu đã biến chất, trở thành "ô dù" cho các thế lực xã hội đen địa phương. Khi lên đỉnh cao mới của sự nghiệp, ông ta càng bạo tay nhận hối lộ, mỗi tháng đút túi gần 100.000 nhân dân tệ.

Từ năm 1992, trong thời gian giữ chức phó giám đốc công an thành phố Trùng Khánh, Văn Cường lợi dụng chức vụ để bao che, dung túng cho nhiều tổ chức xã hội đen hoạt động phi pháp, bao gồm tụ tập đánh bạc và tổ chức mại dâm. Ông ta nhiều lần nhận "phí bảo kê" từ các tổ chức này, tổng cộng hơn 780.000 nhân dân tệ. Vợ và vợ chồng em trai ông Cường cũng dính líu đến các tổ chức xã hội đen, đầu tư mở hơn 80 sòng bạc khắp Trùng Khánh.

Từ năm 1996 đến 2009, với chức vụ ngày càng cao, ông Cường càng thuận lợi trong việc nhận hối lộ để mưu lợi cho người khác, đút túi tổng cộng hơn 16,25 triệu nhân dân tệ. Số tiền nhỏ nhất ông nhận là phong bì 1.000 nhân dân tệ vào năm 1998, khoản hối lộ lớn nhất là bức tranh trị giá hơn 3,64 triệu nhân dân tệ do đội phó đội quản lý trật tự và giao thông công cộng tặng năm 2008.

Ông Cường hầu tòa năm 2010. Ảnh: Caixin

Ngoài việc nhận hối lộ và tham dự thế lực xã hội đen, ông Cường còn đặc biệt đam mê sắc dục. Ông ta dùng thân phận cục trưởng làm vỏ bọc để lập một tổ chuyên săn tìm nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, dùng cách dụ dỗ và uy hiếp để buộc họ phục tùng.

Đã có vợ con nhưng ông Cường công khai "độc chiếm" hoa khôi cảnh sát Trần Quang Minh làm người tình, không cho phép cô kết hôn. Minh sinh năm 1954, làm công việc hành chính tại cục công an Trùng Khánh từ năm 1979, dần thăng chức trở thành nữ tổng đội trưởng đầu tiên của công an Trùng Khánh vào năm 2004.

Để tìm niềm vui mới, ông Cường nhắm đến các diễn viên, ca sĩ đến Trùng Khánh biểu diễn. Miễn là ông ta yêu thích, sẽ có tay chân dùng tiền mua chuộc hoặc lợi dụng bí mật riêng tư của họ để đe dọa, bắt phục vụ "ngài cục trưởng". Bằng cách này, Văn Cường đã lợi dụng 12 nữ nghệ sĩ, sau đó uy hiếp khiến họ không dám báo cảnh sát.

Trần Quang Minh - người tình của Văn Cường. Ảnh: Baidu

Với hành vi phạm pháp ngày càng táo tợn, ông bị nhiều người gửi đơn tố cáo nặc danh. Tháng 8/2009, ông ta bị tạm giữ để điều tra tài sản gồm hàng chục triệu nhân dân tệ tiền hối lộ và nhiều biệt thự không rõ nguồn gốc.

Tháng 9/2009, ông Cường chính thức bị bắt với các cáo buộc nhận hối lộ, bao che cho thế lực xã hội đen và hiếp dâm. Cảnh sát tìm được chứng cứ xác thực chứng minh bốn nữ sinh trung học bị ông ta cưỡng hiếp.

Biết chuyện chồng mua dâm trẻ vị thành niên, vợ ông giận dữ, dẫn đội điều tra lên sân thượng tòa biệt thự của gia đình, rút cạn bể cá, moi ra 20 triệu nhân dân tệ "tiền bẩn" được cất giấu.

Tháng 1/2010, ông Cường bị truy tố cùng vợ, các quan chức cấp dưới và 19 kẻ đầu sỏ tổ chức xã hội đen.

Ngày 14/4/2010, ông bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của ông ta, giữ nguyên bản án sơ thẩm trong phiên xét xử vào tháng 5/2010.

Ông Cường bị xử tử vào ngày 7/7/2010. Nghe tin, người dân giăng biểu ngữ "Văn Cường chết, bách tính mừng vui, Trùng Khánh yên bình", đồng thời đốt pháo ăn mừng trước cổng tòa án và viện kiểm sát Trùng Khánh.

Sau khi ông Cường "ngã ngựa", Minh cũng bị điều tra. Cô ta thừa nhận quan hệ tình nhân với ông Cường, sau đó bị miễn nhiệm chức vụ, cho nghỉ hưu sớm.

Trương Văn Bân, lãnh đạo từng nâng đỡ ông Cường trong những năm đầu công tác, cho biết trong thời gian đầu ở huyện Ba và cục công an thành phố, ông ta rất tích cực, thông minh, mẫn cán, lập nhiều thành tích nhưng "sau này trở nên tồi tệ, làm việc ngày càng không tuân thủ quy tắc". Ông Bân nói từng cảnh cáo nhưng ông Cường không nghe.

Tuệ Anh (Theo Toutiao, Sina, Sohu)