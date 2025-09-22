Dương Quốc Hoàng vượt khó ở giải billiards 10 bi VĐTG

TP HCM"Hoàng Sao" phát huy kinh nghiệm đúng lúc để đánh bại Thorsten Hohmann 2-1 ở Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 21/9.

Lượt đầu tiên nhánh thắng có ba cơ thủ Việt Nam tham dự là Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam và Nguyễn Bảo Châu đều thi đấu. Còn Nguyễn Văn Huynh ở nhánh thua. Mỗi trận đấu diễn ra ba set, thắng hai. Trong mỗi set, thi đấu bốn ván (chạm 4). Cơ thủ thắng sẽ đi tiếp, thua ở nhánh thắng sẽ xuống tìm cơ hội ở nhánh thua.

Trên bàn TV1, Quốc Hoàng đối đầu Thorsten Hohmann (Đức). Được khán giả nhà cổ vũ, cơ thủ số một Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Tận dụng sai sót hiếm hoi của đối thủ, anh thắng nhanh set một với tỷ số 4-1. Nhưng sang set hai, Hohmann thắng lại Quốc Hoàng 4-1.

Dương Quốc Hoàng trong trận đấu gặp Thorsten Hohmann 2-1 ở Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, tối 21/9. Ảnh: Đức Bảo

Bước vào set quyết định, cơ thủ 38 tuổi của chủ nhà bị dẫn 0-2. Nhưng bằng kinh nghiệm và đẳng cấp, Quốc Hoàng chạy đạn tạo những thế bi khó buộc đối phương phải nhảy bi, tạo ra những hình bi thuận lợi cho mình. Bên cạnh đó, các cú a băng chính xác giúp Quốc Hoàng càng đánh càng hay. Anh thắng liền bốn ván để lật ngược tình thế, khép lại chiến thắng chung cuộc 2-1 (4-1, 1-4, 4-2) và tiếp tục đi tiếp ở nhánh thắng. Còn Hohmann phải xuống nhánh thua để tìm cơ hội nhỏ nhoi.

"Được thi đấu trên sân nhà là một niềm vinh dự rất lớn", Quốc Hoàng chia sẻ sau trận." "Tôi chiến đấu để giành chiến thắng. Có thể sẽ có áp lực, khó khăn, nhưng cũng là động lực khi được thi đấu trên sân nhà. Đó chính là điều mà các cơ thủ Việt Nam đang hướng tới".

Ở trận đấu cùng giờ, Phạm Phương Nam cũng xuất sắc vượt qua Mieszko Fortuński (Ba Lan) 2-1 (4-2, 1-4, 4-2), qua đó giành quyền đi tiếp ở nhánh thắng. Ở vòng kế tiếp, Quốc Hoàng chạm trán Naoyuki Oi (Nhật Bản) trong khi Phương Nam đối đầu Jeffrey De Luna (Philippines).

Ngược lại, Nguyễn Bảo Châu không thể vượt qua đối thủ người Ba Lan Mateusz Śniegocki 0-2 (2-4, 2-4) và rơi xuống nhánh thua.

Ngoài các trận của cơ thủ Việt Nam, còn chứng kiến nhiều màn so tài kịch tính. Carlo Biado (Philippines) và Stefan Kasper (Đức) hòa nhau 1-1 sau hai set (cùng 4-3) và set ba hòa 3-3 nên phải phân định bằng loạt penalty. Ở loạt đấu căng thẳng, Biado thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch để giành chiến thắng 4-3. Trận Ko Ping Yi (Đài Loan) gặp Albin Ouschan (Ai Cập) cũng phải giải quyết bằng penalty, phần thắng thuộc về cơ thủ châu Á với tỷ số 2-1.

Bất ngờ lớn nhất là Joshua Filler (Đức) thất bại 0-2 trước Lee Van Corteza (Philippines). Nhánh thua hiện quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Fedor Gorst, Joshua Filler, Eklent Kaci, Mohammad Soufi.

Cơ thủ Dương Yến Vi trong trận đấu với Pia Filler (Đức) ở nội dung Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open ngày 21/9. Ảnh: Đức Bảo

Ở nội dung 9 bi nữ quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open, các cơ thủ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng chưa có chiến thắng. Kiều Nhung thua Kristina Tkach (UAE) 0-2, Dương Yến Vi thất bại 1-2 trước Pia Filler (Đức), còn Nguyễn Bích Trâm để thua Seo Seoa (Hàn Quốc) 0-2. Họ vẫn còn cơ hội ở nhánh thua.

Các kết quả đáng chú ý khác: Samia Konishi (Nhật Bản) thắng bất ngờ Mayte Ropero (Tây Ban Nha) 2-1, Jasmin Ouschan (Áo) dễ dàng vượt qua Kennedy Meyman (Mỹ) 2-0. Chou Chieh-Yu đánh bại Shui Ching Chiang 2-0, Kawahara Chihiro thắng Julia Permata Sari (Indonesia) 2-1. Trận Savannah Easton (Mỹ) gặp Wang Wan-Ling (Đài Loan) diễn ra đầy kịch tính khi Easton ngược dòng thắng 2-1. Trong khi đó, Wei Tzu-Chien (Đài Loan) thắng Desi Aristia (Indonesia) 2-1.

Ba giải đấu 10 bi nam, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD. Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng