'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc suy giảm trí nhớ

Tài tử Hong Kong Cổ Thiên Lạc nói anh có lúc không nhớ từng đóng phim gì, suy giảm trí nhớ mức độ nhẹ.

Diễn viên 56 tuổi hiếm hoi nói về sức khỏe của bản thân trong talkshow với diễn viên Trịnh Du Linh, hôm 9/2. Anh thừa nhận tin đồn người trong ngành phim ảnh truyền tai nhau, là "Cổ Thiên Lạc mất ký ức". Diễn viên tiết lộ hiện tình trạng nhẹ, chẳng hạn anh thường không thể nhớ ra người đối diện là ai, dù trong tâm trí nghĩ "người này rất quen".

Mức độ hiện tại chưa ảnh hưởng nhiều tới công việc, khi đóng phim, anh có thể ghi nhớ thoại, các chi tiết về vị trí đứng, cảnh hành động. Nhưng sau khi phim đóng máy, những chi tiết này biến mất rất nhanh, một hoặc hai năm sau, anh thậm chí không nhớ bản thân từng tham gia tác phẩm đó.

Cổ Thiên Lạc quảng bá phim điện ảnh "Cỗ máy thời gian" ở Hong Kong cuối tháng 1. Ảnh: Weibo

Diễn viên từng lo ngại chứng suy giảm trí nhớ liên quan việc anh bị tụ máu ở não thời bé, nhưng bác sĩ nhận định đây không phải nguyên nhân. Hồi nhỏ, thi thoảng Cổ Thiên Lạc mất thị lực tạm thời, mỗi lần hơn 10 giây. Có những ngày, tình trạng này xảy ra 5 lần, khiến cha mẹ Cổ Thiên Lạc lo lắng.

Bấy giờ, bác sĩ chẩn đoán Cổ Thiên Lạc bị tụ máu não có thể do hai nguyên nhân, một là anh từng gặp chấn thương, hai là do biến chứng trong quá trình sinh nở. Bác sĩ khuyên gia đình không nên quá lo âu vì khi lớn lên, não bộ phát triển hơn, cục máu sẽ không chèn ép các dây thần kinh nữa. Dù vậy, Cổ Thiên Lạc cần uống thuốc điều trị, hiện tình trạng này không gây nguy hiểm với anh.

Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới TP HCM Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo tới Việt Nam dự gala điện ảnh Hong Kong, tháng 11/2025. Video: Công Khang

Cổ Thiên Lạc hoạt động giải trí hơn 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Dương Quá, đóng cùng Lý Nhược Đồng). Thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.

Cổ Thiên Lạc trong các phim cổ trang Cổ Thiên Lạc trong các phim cổ trang. Video: Bilibili

Tài tử kín tiếng đời tư, chỉ từng xác nhận yêu diễn viên Hoàng Kỷ Doanh, sau khi chia tay cô năm 2002, Cổ Thiên Lạc không công khai bạn gái. Trên HK01, anh nói gia đình không thúc giục kết hôn, sinh con. Trước đây, diễn viên muốn làm bố, dịch bệnh khiến anh thay đổi nhiều quan điểm. Hiện, Cổ Thiên Lạc cảm thấy còn nhiều việc cần hoàn thành, không đủ thời gian để nuôi dạy một em bé. Thiên Lạc cho biết chỉ làm bố khi đủ thời gian, có thể theo con trong từng bước trưởng thành.

Như Anh (theo The Do Show)