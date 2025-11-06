'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc dự sự kiện cùng sao Việt

Ngôi sao Cổ Thiên Lạc xuất hiện trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Anh cho biết xem chuyến đi là dịp quan sát, tìm hiểu thị trường và thị hiếu của khán giả, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các nhà làm phim.

Trước đó, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh giao lưu ký tặng, chụp ảnh cùng mọi người. Fanpage của Cổ Thiên Lạc tại Việt Nam hiện có hơn 90.000 lượt theo dõi.

Khán giả Linh Phan, 30 tuổi, nói mãn nguyện vì lần đầu gặp tài tử sau hàng chục năm xem phim của anh. Hôm qua, cô cùng bạn đi ôtô từ Bến Tre đến TP HCM để tham gia lễ khai mạc.