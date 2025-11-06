'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc dự sự kiện cùng sao Việt

Các ngôi sao dự lễ khai mạc tại một rạp phim. Chương trình bắt đầu lúc 18h30 nhưng hàng trăm fan chờ từ trước để gặp thần tượng.
Bộ phim Thần điêu đại hiệp là series phim Hong Kong, phát hành năm 1995, xây dựng dựa trên tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Phim xoay quanh tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến giang hồ. Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc phát triển sự nghiệp kể từ sau vai diễn trong phim này.
Ngôi sao Cổ Thiên Lạc xuất hiện trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Anh cho biết xem chuyến đi là dịp quan sát, tìm hiểu thị trường và thị hiếu của khán giả, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các nhà làm phim.
Trước đó, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh giao lưu ký tặng, chụp ảnh cùng mọi người. Fanpage của Cổ Thiên Lạc tại Việt Nam hiện có hơn 90.000 lượt theo dõi.
Khán giả Linh Phan, 30 tuổi, nói mãn nguyện vì lần đầu gặp tài tử sau hàng chục năm xem phim của anh. Hôm qua, cô cùng bạn đi ôtô từ Bến Tre đến TP HCM để tham gia lễ khai mạc.
Diễn viên Hồng Kim Bảo sánh đôi vợ trên thảm đỏ.
Hoa hậu Hong Kong 1984 Cao Lệ Hồng, vợ Hồng Kim Bảo, luôn theo sát chồng ở các sự kiện. Bà đóng vai trò trợ lý của tài tử, chăm sóc sức khỏe của ông. Hai người kết hôn được 30 năm, tài tử hiện 73 tuổi còn vợ ông 60 tuổi. Lệ Hồng mang dòng máu Australia - Trung Quốc. Năm 1984, bà đoạt vương miện Hoa hậu Hong Kong, tham gia một số phim hành động song không gây tiếng vang.
Chương trình có sự góp mặt của nhiều diễn viên trong nước. Từ trái qua: Juliet Bảo Ngọc Doling (đóng Tro tàn rực rỡ), Trần Ngọc Vàng (phim Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không) và Hồ Thu Anh (phim Địa đạo).
Diễn viên Steven Nguyễn cho biết dù bận ghi hình Trại buôn người tại An Giang, anh may mắn sắp xếp được lịch trình để có mặt tại sự kiện. "Tôi thấy được truyền cảm hứng bởi tinh thần làm nghề chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của họ với từng vai diễn", anh nói.
Diễn viên Mưa đỏ Đỗ Nhật Hoàng.
Diễn viên Lãnh Thanh, từng gây chú ý với phim Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.
Sao phim Mắt biếc Nguyễn Lâm Thảo Tâm diện váy voan xếp tầng màu ánh đồng.
Mỹ nhân Áo lụa Hà Đông Thiên Tú chọn lối trang điểm tự nhiên khi xuất hiện trên thảm đỏ. Hồi tháng 9, cô tham gia phim Tử chiến trên không - phim về đề tài không tặc đầu tiên của Việt Nam. Cô đóng vai Mèo - bạn gái kém tuổi của Chuột (Tiểu Bảo Quốc), có nhiều phân cảnh gây cười, làm giảm căng thẳng cho phim.
Nghệ sĩ Kiều Trinh (trái) và nhà sản xuất phim Raja Ramani.
Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam, chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.
Gala nhằm giới thiệu các tác phẩm, nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) mang tinh thần sáng tạo, vượt qua rào cản để thúc đẩy sự đa dạng trong phim ảnh. Ngoài chương trình khai mạc, sự kiện gồm bốn buổi chiếu phim Cửu Long thành trại: Vi thành (đạo diễn Trịnh Bảo Thụy), Stuntman (đạo diễn Lương Quán Nghiêu, Lương Quán Thuấn), Bốn con đường mòn (phim tài liệu của đạo diễn Robin Lee), Cửu biệt trùng phùng (đạo diễn Lương Lễ Ngạn).
Huệ Nguyễn - Quỳnh Trần - Quế Chi