Đường phố Tuy Hòa ngập nặng sau mưa lớn

Đăk LăkMưa lớn rạng sáng 25/10 khiến nhiều tuyến đường trung tâm Tuy Hòa ngập sâu 30–50 cm, hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ.

Khoảng 6h, nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo... bị ngập nặng. Riêng khu vực gần chợ Tuy Hòa, nước dâng hơn nửa mét, khiến nhiều người đi chợ phải dắt bộ xe chết máy.

Chị Minh Nguyệt, ở phường Tuy Hòa, cho biết sáng nay chị dậy sớm chở con đi học thì gặp mưa lớn bất ngờ. "Ban đầu nước chỉ ngập đến mắt cá chân nên tôi vẫn chạy, nhưng chỉ ít phút sau đã tràn gần hết xe máy", chị kể.

Đường Nguyễn Trãi, phường Tuy Hoà ngập kéo dài. Ảnh: Cao Toàn

Tại đường Lê Lợi, nước dâng khoảng 30 cm khiến nhiều hàng quán bị ngập, người dân kê đồ đạc lên cao. Nhiều ôtô, xe máy đến khu vực này buộc quay đầu để tránh hư hỏng.

Đến 10h, mưa vẫn tiếp diễn, nước tại nhiều tuyến đường chưa rút. Người dân địa phương cho biết khu vực trung tâm Tuy Hòa thường xuyên ngập cục bộ khi mưa lớn do nước thoát không kịp.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, một số trường học ở Tuy Hòa cho học sinh tại khu vực ngập hoặc đường đi nguy hiểm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ôtô lội nước qua khu vực bị ngập. Ảnh: Cao Toàn

Cách trung tâm phường Tuy Hòa khoảng 10 km, nhiều thôn ở phường Bình Kiến bị ngập do nước lũ tràn vào các tuyến đường. "Nước chảy xiết dọc đường nên tôi phải tạm nghỉ việc để đảm bảo an toàn", anh Hoàng Sao, ngụ thôn Quan Quang, cho biết, đồng thời lo ngại nếu mưa lớn kéo dài, lũ có thể chia cắt nhiều thôn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80–170 mm, có nơi trên 350 mm.

Phố biển Tuy Hoà ngập nặng sau mưa lớn Nhiều khu vực ở phường Bình Kiến bị ngập do nước lũ tràn về. Video: Văn Tin

Trong 12-24 giờ tới, các sông khu vực phía đông Đăk Lăk khả năng xuất hiện lũ: sông Ba ở mức báo động 1–2, sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch báo động 2, sông Krông Ana gần báo động 1. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cảnh giác nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt cục bộ, ngư dân không ra khơi khi biển động mạnh.

Bùi Toàn