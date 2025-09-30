Đường phố, nhịp sống Việt Nam 30 năm trước

Cuối tháng 9, loạt ảnh Việt Nam năm 1995 của nhiếp ảnh gia tự do Andy Tarica được đăng lại trên một số diễn đàn về tư liệu xưa. Trong hình, ông chụp một khu phố ở Hà Nội.

Việt Nam là một phần trong chuyến du lịch tới các quốc gia Đông Á của nhiếp ảnh gia vào năm 1995. Ông dành hai tháng ở đây, đi từ TP HCM, Đồng bằng sông Cửu Long đến Hà Nội và vùng núi phía Bắc.