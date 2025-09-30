Đường phố, nhịp sống Việt Nam 30 năm trước

Cuối tháng 9, loạt ảnh Việt Nam năm 1995 của nhiếp ảnh gia tự do Andy Tarica được đăng lại trên một số diễn đàn về tư liệu xưa. Trong hình, ông chụp một khu phố ở Hà Nội.
Việt Nam là một phần trong chuyến du lịch tới các quốc gia Đông Á của nhiếp ảnh gia vào năm 1995. Ông dành hai tháng ở đây, đi từ TP HCM, Đồng bằng sông Cửu Long đến Hà Nội và vùng núi phía Bắc.
Một quán bún chả trên vỉa hè Hà Nội qua ống kính của Andy Tarica. Ông cho biết yêu cuộc sống đường phố ở thủ đô, thích những quán ăn với mấy chiếc ghế nhựa nhỏ.
Đường Tràng Tiền dẫn tới Nhà hát Lớn. Theo tác giả, Hà Nội là một trong những thành phố đẹp nhất ông từng đến. Ông ấn tượng các công trình mang kiến trúc Pháp cổ, con hẻm, cây cầu bắc qua sông, những em nhỏ lang thang dọc theo hồ nước.
Tác giả chụp người đàn ông ngồi câu cá ở ven sông.
Ngoài chụp ảnh, Andy Tarica có đam mê câu cá. Ông tìm được những người Việt cùng sở thích với mình khi đi câu ở Sa Pa, hồ Ba Bể, Hội An. Ông cũng dành nhiều thời gian đi bộ đến các khu chợ ở địa phương và trò chuyện với những người bán cá.
Một con phố ở Sa Pa cách đây 30 năm.
Đến những địa danh ở vùng núi phía Bắc, việc di chuyển bằng xe buýt địa phương là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Andy Tarica. Trong đó, tình cảm, sự chu đáo của người Việt khiến ông nhớ mãi.
Ông kể: ''Tôi đang trên đường đến hồ Ba Bể để đi câu cá. Chuyến đi dài và mệt mỏi, cơ thể tôi run lên với mọi ổ gà dọc theo con đường gập ghềnh. Khi tới Bắc Cạn vào giữa đêm, tài xế xe buýt đã đi đường vòng để tìm một khách sạn cho tôi ở. Sau khi có phòng và bảo đảm rằng tôi an toàn, anh ấy trở lại xe và tiếp tục lộ trình. Nhìn lại chiếc xe đông đúc, tôi thấy mọi người đang vẫy chào tạm biệt mình. Đó là một hình ảnh khó quên''.
Một góc khu phố người Hoa tại TP HCM năm 1995. Nhiếp ảnh gia nói ấn tượng sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam. Đi đến đâu, ông cũng được mọi người đối xử tử tế, tôn trọng.
Andy Tarica chụp mọi người di chuyển trên một con đường ngập sau cơn mưa trong bức Saigon flood.
Nhiếp ảnh gia sử dụng chiếc Nikon FA để chụp trong thời gian ở Việt Nam. Đây là loại máy ảnh phim 35 mm cổ điển, lấy nét thủ công, ra mắt năm 1983. Bên cạnh đó, ông dùng phim âm bản màu để ảnh có tông màu ấm.
Giao thông ở Ngã sáu Phù Đổng, TP HCM.
Sau chuyến đi, nhiếp ảnh gia chưa từng quay lại Việt Nam. Qua tin tức, ông nói vui khi biết đất nước đã phát triển hơn nhiều sau 30 năm.
Nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh một người dân ở Hội An ba thập niên trước.
Andy Tarica tại Sa Pa năm 1995.
Ông 58 tuổi, bắt đầu hoạt động nhiếp ảnh từ năm 1990. Trên chuyến đi đến những quốc gia, cùng máy ảnh, ông thường mang theo cần câu bởi thích kết hợp đam mê câu cá. Hiện ông sống ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ, duy trì công việc nhà văn và nhiếp ảnh gia tự do.
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp