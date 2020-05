Đường phố Hà Nội ùn tắc

Trong ngày đầu tiên học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường, hàng loạt tuyến đường nội đô và cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Từ 7h ngày 11/5, dòng phương tiện nhích từng cm trên trục đường cửa ngõ phía Tây từ Hà Đông vào trung tâm thành phố; tại điểm dừng chờ đèn tín hiệu làn dành riêng cho xe buýt nhanh, xe cộ ùn tắc hàng chục mét.

Ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi thời điểm 9h 11/5. Ảnh: Ngọc Thành

Đại uý Nguyễn Thế An - Đội phó CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết hôm nay đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

"Riêng điểm đen nút giao Bệnh viện K Tân Triều trên đường 70, chúng tôi huy động 7 chiến sĩ chốt trực, tuy nhiên do cơ sở hạ tầng ở đây không đáp ứng được lượng phương tiện quá lớn, nên giao thông vẫn ùn tắc nghiêm trọng", Đại uý An nói và nhận định lượng phương tiện tăng đột biến chủ yếu do học sinh các cấp đi học trở lại.

Vành đai ba qua đại học Thăng Long ùn ứ kéo dài theo hướng đi Mai Dịch. Phía dưới đường Nguyễn Xiển, làn đường kẹt cứng phương tiện, nhiều người đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc. Tại các điểm dừng chờ tín hiệu giao thông, chủ phương tiện phải chờ 5 lần đèn đỏ mới có thể đi qua được nút giao.

Ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Ngọc Thành

Anh Nguyễn Tiến Huy ở Linh Đàm chở theo hai con nhỏ đến trường tại khu Nhân Chính (Thanh Xuân) cho hay đi gần một tiếng chưa đưa được con đến lớp. "Hôm nay các cháu rất hào hức đến lớp sau thời gian dài nghỉ dịch, nhưng ùn tắc kéo dài nên tôi thấy các cháu khá mệt mỏi vì khói xe và phải dậy sơm", anh Huy nói.

Đường Tô Hiệu đoạn qua trường Tiểu học Nghĩa Tân ùn tắc cục bộ do nhiều phụ huynh dừng đỗ dưới lòng đường để con đi vào trường. Lực lượng chức năng tại đây liên tục nhắc nhở các phụ huynh nhanh chóng di chuyển.

Đại uý Trần Quang Chinh - Đội phó CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị xác định hôm nay như "ngày khai giảng", nên cổng trường đại học, trường phổ thông các cấp đều có CSGT phối hợp với công an phường phối hợp phân luồng để giảm ùn tắc.

Gia Chính