Đường phố Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn

Tại quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một m, nhiều oto, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính