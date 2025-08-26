Thứ ba, 26/8/2025
Thứ ba, 26/8/2025, 08:16 (GMT+7)

Đường phố Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn

Nhiều tuyến phố Thủ độ ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, sáng 26/8.

Đường Lê Đức Thọ đoạn trước cửa sân Mỹ Đình mênh mông nước. Hàng trăm phương tiện phải tránh ngập ở những đoạn đường cao. Ảnh: Việt Anh

Hai làn đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh hiện ngập sâu. Khu vực Lê Trọng Tấn nối khu đô thị Vin Smart với khu đô thị Nam An Khánh cũng ngập lút bánh xe. Ảnh: Trần Thảo Nhi

Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy ngập sâu, nhiều xe chết máy. Ảnh: Võ Thạnh

Đường Mỹ Đình ngập tới gần yên xe. Ảnh: Nguyễn Giang

Nước ngập tới đầu gối ở phố Dịch Vọng, Cầu Giấy khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Gạch

Tại quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một m, nhiều oto, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính

Thanh niên bỏ giày, lội bộ trên vỉa hè quốc lộ 6 để tránh ngập. Ảnh: Gia Chính

Giao thông tê liệt trên đường Nguyễn Trãi ở cả hai hướng do một số đoạn nước ngập sâu tới nửa mét. Nhân viên môi trường phải cắm biển thoát nước. Ảnh: Phạm Chiểu

Dòng xe nối dài hơn một km trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhóm phóng viên

