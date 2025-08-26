Đường phố Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn

Đường Lê Đức Thọ đoạn trước cửa sân Mỹ Đình mênh mông nước. Hàng trăm phương tiện phải tránh ngập ở những đoạn đường cao. Ảnh: Việt Anh
Hai làn đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh hiện ngập sâu. Khu vực Lê Trọng Tấn nối khu đô thị Vin Smart với khu đô thị Nam An Khánh cũng ngập lút bánh xe. Ảnh: Trần Thảo Nhi
Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy ngập sâu, nhiều xe chết máy. Ảnh: Võ Thạnh
Đường Mỹ Đình ngập tới gần yên xe. Ảnh: Nguyễn Giang
Nước ngập tới đầu gối ở phố Dịch Vọng, Cầu Giấy khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Gạch
Tại quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần một m, nhiều oto, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm. Ảnh: Gia Chính
Thanh niên bỏ giày, lội bộ trên vỉa hè quốc lộ 6 để tránh ngập. Ảnh: Gia Chính
Giao thông tê liệt trên đường Nguyễn Trãi ở cả hai hướng do một số đoạn nước ngập sâu tới nửa mét. Nhân viên môi trường phải cắm biển thoát nước. Ảnh: Phạm Chiểu
Dòng xe nối dài hơn một km trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhóm phóng viên