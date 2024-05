Đường ở Hội An vào top đẹp nhất thế giới

71 con đường đẹp nhất thế giới được bình chọn trong tháng 4 trong đó có đường Trần Phú, Hội An ở vị trí thứ 45. Architectural Digest (AD) - tạp chí nổi tiếng về thiết kế, kiến trúc, đơn vị bình chọn - miêu tả Hội An là thương cảng sầm uất trong giai đoạn từ thế kỷ XV đến XIX, hiện vẫn là điểm du lịch hút khách. Điểm ấn tượng nhất của đường Trần Phú là lễ hội đèn lồng được tổ chức mỗi tháng. Ảnh: Hoi An Photographer/Unsplash