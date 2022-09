Đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh dày đặc đinh

Khánh HòaNhiều đinh nhọn hai đầu xuất hiện ở khu vực đèo Cù Hin - đường huyết mạch nối TP Nha Trang với sân bay Cam Ranh, khiến một số xe thủng bánh.

Hơn chục cây đinh ở giữa đường đoạn qua đèo Cù Hin, sáng 14/9. Ảnh: Quang Anh

Sáng 14/9, anh Phan Duy chạy xe máy từ Cam Ranh ra TP Nha Trang bị thủng xe ở khu vực đèo Cù Hin, đoạn từ Mia Resort (TP Nha Trang) đến khu vực Bãi Dài (huyện Cam Lâm). Xuống kiểm tra, anh Duy thấy bánh sau bị đinh dài hơn 3 cm xuyên thủng. Gặp sự cố trên đèo, xung quanh không có nhà dân, anh Duy phải dắt xe hơn một km mới có chỗ vá, mất gần 100.000 đồng.

"Cứ đi vài mét tôi thấy hàng chục đinh dài 3-4 cm, bị chặt hai đầu, rải giữa đường", anh Duy nói, và cho biết dọc đường chỉ thấy những số điện thoại vá xe lưu động viết trên mỏm đá. Khi tới tiệm sửa, anh Duy thấy một số người cùng cảnh ngộ với mình, đang chờ thay ruột.

Anh Nguyễn Việt, nhân viên ở khu nghỉ dưỡng gần đèo Cù Hin, cho biết tình trạng đinh rải trên đường xuất hiện khoảng một tuần gần đây, nhiều nhất ở khu vực đoạn từ Bãi Dài đi quốc lộ 1. Có hôm anh Việt bắt gặp 5-6 người dắt xe, có ôtô dính đinh phải vá ruột mất 600.000 đồng. Cách đây 2-3 ngày, một số người ở địa phương đi rà, thu gom đinh nhưng không hết.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, cho biết tuyến đường này do sở quản lý. Do đó sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã yêu cầu bộ phận tuần đường kiểm tra, thu nhặt các loại đinh, bảo đảm an toàn cho các xe đi qua. Đồng thời, đơn vị quản lý cũng phối hợp công an rà soát hệ thống camera, tìm người rải đinh để xử lý.

Bùi Toàn