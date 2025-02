Đường nối Bình Định - Gia Lai sau mở rộng

Nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng trên đèo An Khê chưa được khắc phục.



Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc điều hành hiện trường, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam (đơn vị thi công), cho biết tuyến đường đã được hoàn thành, thông tuyến. Tuy nhiên khu vực đèo An Khê xuất hiện một số điểm hư hỏng, đơn vị thi công đang cố gắng khắc phục sự cố và hoàn thành vạch kẻ đường, lan can xong trong tháng 2.