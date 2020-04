Đường 'Nhuệ' tiếp tục bị khởi tố

Thái BìnhNguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) bị khởi tố trong vụ án đánh anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm tại trụ sở công an phường Trần Lãm.

Quyết định khởi tố Đường "Nhuệ" (49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 104 Bộ luật Hình sự 2015 được Công an tỉnh Thái Bình ký ngày 21/4.

Ngày 16/4, gần một tuần sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt trong vụ án cố ý gây thương tích khác, hành vi đánh người tại Công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã được cơ quan công an phục hồi sau 5 năm đình chỉ điều tra.

Duy kể, do mẹ anh liên quan chuyện nhận tiền của một phụ nữ, ngày 18/11/2014, hai mẹ con cùng nhóm đòi nợ ra Công an phường Trần Lãm giải quyết. Vừa bước vào sân trụ sở công an, Duy và mẹ "bị gần 10 đàn em của Đường "Nhuệ" đứng chờ sẵn lao đến đe doạ" nên vội vào Phòng tiếp dân "lánh nạn".

Tại căn phòng này, Duy nói đã bị Đường "Nhuệ" ghì cổ, đấm vào xương hàm. Mẹ anh cũng bị siết cổ, đánh nhẹ hơn. Hai mẹ con bị chửi, nhổ nước bọt vào mặt. "Trong thời gian Đường "Nhuệ" hành hung, tôi không thấy công an nào xuất hiện", Duy cho hay.

Đường "Nhuệ" bị bắt ngày 10/4. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sự việc khiến Duy bị vỡ xương hàm mặt, thương tật 15%. Ngày 5/1/2015, vụ án "cố ý gây thương tích" được Công an thành phố Thái Bình khởi tố. Sau 6 tháng, nhà chức trách dừng điều tra với lý do chưa có đủ căn cứ, nhân chứng chưa xác định ai là người trực tiếp gây ra thương tích. Không đồng ý quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, mẹ con anh Duy đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi.

Đường "Nhuệ" (49 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) được biết đến là người giàu lên nhanh chóng ở Thái Bình qua kinh doanh bất động sản, tài chính, tín dụng. Đầu tháng 4, vợ chồng Đường bị bắt do đánh một tài xế ngay tại trụ sở công ty do Dương làm giám đốc.

Hai ngày sau khi Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra dấu hiệu "hoạt động xã hội đen" của nhóm Đường "Nhuệ", hôm 16/4 Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bắt 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường. Việc xử lý hình sự những người này được xác định "căn cứ kết quả điều tra các hành vi trái pháp luật" của vợ chồng Đường "Nhuệ".

