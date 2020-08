Đường 'Nhuệ' lĩnh 2 năm 6 tháng tù

Thái BìnhNguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, bị phạt 2 năm 6 tháng tù vì đánh người gây thương tích tại trụ sở Công an phường, ngày 18/8.

Theo bản án của TAND thành phố Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đã phạm tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Về dân sự, hai bên tự thoả thuận và Đường đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng ngay tại toà nên bản án không đề cập.

Mức án với Đường trùng với đề nghị của đại diện VKSND thành phố Thái Bình trong phần luận tội.

Đường "Nhuệ" tại phiên toà sáng 18/8. Ảnh: Chụp qua màn hình.

HĐXX nhận thấy đủ cơ sở xác định Đường "Nhuệ" đã gây thương tích cho anh Mai Thế Duy, 32 tuổi, từ 6 năm trước tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. "Đường được đào tạo về võ thuật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã đánh người. Hành vi thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật", bản án nêu và xác định bị cáo có nhân thân xấu nên cần áp dụng các tình tiết tăng nặng để đảm bảo tính răn đe.

Gần một giờ trả lời thẩm vấn, Đường "Nhuệ" thừa nhận mọi cáo buộc, khai "đánh người theo phản xạ trong lúc không kiểm soát được hành vi". Bị cáo hiện rất ân hận.

Đường hai lần nói "dám làm dám chịu" và cho hay đã nhận thức rất rõ về hành vi phạm tội nên không cần luật sư tham gia tranh luận để tránh mất thời gian. Hai luật sư bào chữa cho Đường sau đó nhiều lần giải thích và nhắc thân chủ cân nhắc về vai trò quan trọng của luật sư song Đường giữ nguyên quan điểm.

"Bị cáo đánh người như thế nào?", chủ toạ truy vấn. Đường khai khoảng 8h ngày 18/11/2014, tới trụ sở Công an phường Trần Lãm tìm bà Đinh Thị Lý khi bà đang giải quyết mâu thuẫn với người khác. Đường vừa bước qua cổng thì tranh cãi với bà Lý về việc bà tố cáo anh ta cùng đám đàn em ăn cắp xe máy.

Đường bảo bà Lý: "Còn nói láo tao sẽ tát vỡ mồm". Bà Lý thách thức: "Mày tát đi". Đường liền dùng tay quàng vào cổ bà Lý. Anh Mai Thế Duy, con trai bà Lý, vào can ngăn đã bị Đường đấm vào mặt, cằm khiến mang thương tật 15%.

"Bị cáo chỉ hành động theo phản xạ là xoay người dùng tay trái đấm anh Duy. Khi mọi người can ngăn đã dừng lại ngay", Đường nhỏ giọng nói.

Nhiều cảnh sát bảo vệ quanh phiên toà sáng nay. Ảnh: Phạm Dự.

Là bị hại trong vụ án, anh Mai Thế Duy, 32 tuổi, cho hay không quen biết Đường và mới gặp mặt lần đầu vào hôm xảy ra vụ việc tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Anh Duy không yêu cầu bồi thường cụ thể về dân sự. Cho rằng "ai phạm tội người đó phải chịu" nhưng anh Duy vẫn đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho Đường.

Đến toà với tư cách là nhân chứng, bà Lý cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Đường. Hơn nữa, bà đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tố tụng thành phố Thái Bình khi để Đường phạm tội nhiều năm mà không làm rõ. Bà Lý nghi ngờ "có dấu hiệu bao che, dung túng cho hành vi phạm tội của Đường" nên mong HĐXX làm rõ.

Vụ án xảy ra đã 6 năm, nay mới xét xử vì giữa tháng 4 mới được Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra. Năm 2015, vụ án bất ngờ được cơ quan công an đình chỉ điều tra với lý do Đường "Nhuệ" không nhận tội. Phía nạn nhân không đồng ý với quyết định này, gửi đơn kêu cứu tới nhiều nơi.

Đường "Nhuệ" còn là bị cáo chính trong hai vụ án chưa xét xử gồm: cùng vợ cố ý gây thương tích cho tài xế tại trụ sở công ty và cưỡng đoạt tiền của những người làm dịch vụ hoả táng.

Phạm Dự