Dương Ngọc Thái: 'Tôi bán bánh mì không phải do hết thời'

Dương Ngọc Thái - ca sĩ của hit "Gọi đò" - từ khi mở tiệm bán bánh mì chay anh thấy cuộc sống nhẹ nhàng, bớt sân si.

Ngày 3/8, Dương Ngọc Thái phát hành phim ca nhạc Gọi đò 2, nối tiếp thành công của phần một sau 20 năm. Một năm qua, anh chạy show kết hợp kinh doanh bánh mì chay. Dịp này, ca sĩ nói về công việc, cuộc sống.

Trích MV "Gọi đò 2" của Dương Ngọc Thái

- Điều gì khiến anh giữ được năng lượng để làm nhiều việc cùng lúc?

- Ở tuổi 46, tôi tự nhận mình còn sung sức trong công việc, không ngại thử thách. Về nghề ca sĩ, tôi tiếp tục phát triển đam mê với dòng nhạc dân ca. Tình cảm của khán giả là điều cốt lõi giúp tôi giữ niềm tin với nghề. Khi chạy show, khán giả luôn yêu cầu tôi hát Gọi đò. Ca khúc không chỉ giúp tôi nổi tiếng mà còn đổi đời bằng nguồn thu nhập ổn định suốt nhiều năm qua. Nếu không có cơ duyên biết và ký độc quyền bài hát vào những năm 2000, chưa chắc đã có Dương Ngọc Thái hôm nay.

- Vì sao một thời gian dài anh trầm lắng với công việc ca hát và chuyển sang kinh doanh?

- Hiện tại, tôi lấn sân kinh doanh thương hiệu bánh mì một phần vì yêu thích, xuất phát từ thói quen ăn chay trường. Công việc cũng phù hợp với quỹ thời gian, đồng thời giúp tôi đảm bảo thu nhập để chăm lo cho gia đình. Một năm qua, mọi việc vận hành êm xuôi, cho tôi trải nghiệm mới. Lâu lâu, nghe nhân viên gọi mình với danh xưng "ông chủ", thấy cũng vui.

Có người từng nói "Dương Ngọc Thái hết thời nên mới đi bán bánh mì để kiếm sống". Tôi nghe xong rồi thôi, không buồn, cũng chẳng tranh luận.

Thế hệ ca sĩ giống tôi từng say sưa chạy show hàng đêm khắp các tụ điểm ở TP HCM lẫn các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hiện anh em vẫn giữ kết nối, và hầu hết còn gắn bó nghề. Sống ở thời đại nào, tôi chấp nhận và học cách thích ứng. Khi làng nhạc phát triển, xuất hiện thế hệ trẻ tài năng, thay vì nghĩ mình bị "vượt mặt" hay "hết thời" giống như nhiều bình luận thì nên xem đó là tín hiệu mừng.

Gần đây, tôi buồn lẫn trống trải khi các sân khấu quen thuộc với thế hệ 7x, 8x như Trống Đồng, Lan Anh lần lượt đóng cửa. Sau dịch, các bầu show làm ăn khó khăn nên không phải ca sĩ nào cũng duy trì thu nhập, ổn định cuộc sống. Dù thế, mọi người vẫn bám trụ với công việc theo nhiều cách, đó là điều đáng quý.

Với tôi, giữ vững được đam mê là điều quan trọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại hay nghỉ hưu. Sắp tới, tôi và một số đồng nghiệp dự định tập hợp, làm chung sản phẩm kỷ niệm.

Vợ chồng Dương Ngọc Thái trao bánh mì cho người nghèo trong chuyến từ thiện đầu năm.

- Anh nói gì khi nhiều người cho rằng "Dương Ngọc Thái muốn tìm lại sự nổi tiếng với Gọi đò 2"?

- Sau thành công của Gọi đò 1, tôi phát hành nhiều sản phẩm nhạc dân ca gắn với hình ảnh quê hương như Chuyến đò định mệnh, Đò nghèo, Bến đò. Để ra phần hai, tôi từng trăn trở rất nhiều mới đưa ra quyết định. Khi nhạc sĩ Hồng Xương Long gửi nhạc phẩm, tôi nghe và lập tức có cảm hứng. Một số giai điệu của bài được tác giả viết dựa trên phần đầu, tạo sự gần gũi. Tôi nhiều lần bật khóc khi thu bài hát.

20 năm trước, tôi hát ca khúc bằng sự mộc mạc của chàng trai đôi mươi mới vào nghề. Giờ tôi thể hiện có phần khác, trải đời hơn, biết cách trau chuốt, nhấn nhá. Về hình ảnh, tôi cũng tự tin hơn về diễn xuất, bớt vẻ ngô nghê.

Tôi tự nhận cái bóng của Gọi đò 1 quá lớn nên mới e dè ra phần tiếp theo, sợ bị khán giả so sánh. Tuy nhiên, tôi vẫn phát hành dự án vì muốn lưu giữ kỷ niệm với công chúng, không phải cố tình bám víu thành công trong quá khứ. Nếu có suy nghĩ như vậy, tôi đã phát triển thành series dài hơi, không phải đợi đến 20 năm sau mới làm.

Tôi đã qua giai đoạn đi tìm hào quang hay khao khát được khán giả tung hô. Hiện các yếu tố này không còn là mối bận tâm trong tôi. Lâu lâu khán giả vào nhắn tin hỏi "sao mãi không thấy Dương Ngọc Thái ra sản phẩm". Tôi muốn đáp lại tình cảm đó.

MV "Gọi đò" của Dương Ngọc Thái được ra mắt năm 2005.

- Vợ con cổ vũ anh làm nghề thế nào?

- Tôi có cuộc sống viên mãn bên vợ và ba con. Gia đình là động lực, ủng hộ tôi tuyệt đối trong mọi công việc.

Bà xã kém tôi 12 tuổi nhưng giữa chúng tôi có nhiều điểm đồng điệu, hiểu nhau hơn sau 12 năm về chung nhà. Cô ấy cũng thay đổi nhiều thứ vì gia đình. Trước đây, cô ấy hay ghen, thích kiểm soát chồng nhưng giờ thì không. Tôi cho rằng điều này xuất phát từ sự trưởng thành của cả hai. Riêng tôi, việc tạo niềm tin cho vợ là cần thiết.

Trước đây, tôi có nhiều tật xấu như thích tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè, cũng có chút trăng hoa. Thế nhưng, từ khi biết đến tu tập, tôi được vợ khen sống có trách nhiệm, kỷ luật hơn. Giờ nhận show hoặc đi đâu, chúng tôi đều có nhau. Vợ chồng tôi cùng ăn chay trường, tập thể dục chung mỗi ngày.

Các con bắt đầu lớn, bé đầu biết tự lập, yêu thương hai em. Tôi và vợ thống nhất cách dạy con lúc nghiêm khắc, khi mềm mỏng. Tôi hướng các bé sống tử tế, biết hiếu thảo, yêu thương người xung quanh. Vợ chồng cũng không đặt áp lực hay sự kỳ vọng nào lên các bé, cứ để các con phát triển tự nhiên, tự do chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Dương Ngọc Thái bên vợ và ba con trong chuyến du xuân đầu năm.

- Khi tu tập anh cảm nhận điều gì?

- Trước đây, tôi có nhiều tham vọng về cả tiền bạc lẫn sự nổi tiếng, đi kèm có cả tính sân si. Khi hướng Phật, tôi sống buông bỏ, hướng đến sự nhẹ nhàng, bình yên, đồng thời hiểu hơn về luật nhân quả.

Tôi bớt nóng tính, học cách kiên nhẫn. Ngày xưa, tôi rất dễ nổi cáu với vợ con nhưng giờ chỉ cần trong tình huống không vừa lòng, tôi biết cách nhịn, từ từ góp ý hoặc đưa ra hướng giải quyết. Nếu tôi làm sai hoặc ứng xử chưa đúng thì lập tức nói lời xin lỗi, không để người khác phiền lòng.

Tôi từng có ý định xuống tóc, xin vào một ngôi chùa nào đó trên núi nhưng nhìn lại, thấy bản thân vẫn còn trách nhiệm lớn với gia đình nên chọn tu tại nhà. Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 5h, ngồi thiền khoảng hai tiếng. Tôi ăn uống, tiêu xài rất khiêm tốn, có ngày chưa hết 100.000 đồng.

Với tôi, tu có nghĩa là sửa, hướng tới sự thay đổi tích cực, an lạc trong tâm hồn. Tôi ý thức cuộc đời nhất thiết phải có ba thứ: đạo đức, trí tuệ và nghị lực, và đang trong quá trình trau dồi các giá trị mỗi ngày.

Dương Ngọc Thái song ca "Ngựa ô thương nhớ" cùng vợ tại sự kiện ngày 3/8 ở TP HCM.

Dương Ngọc Thái tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM năm 2001. Giọng ca gốc Quảng Ngãi nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm trữ tình quê hương. Trong sự nghiệp anh từng phát hành 15 CD, hai DVD và thực hiện sáu liveshow riêng. Anh và ca sĩ Quỳnh Vy, 36 tuổi, kết hôn vào năm 2013, sinh ba con gồm bé Su (hiện 11 tuổi), Shi (bảy tuổi) và bé trai bốn tuổi.

