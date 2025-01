Đường Yong Wu ở tỉnh Giang Tây được mệnh danh "đẹp nhất Trung Quốc" nhờ cảnh tượng nước hồ Bà Dương dâng cao làm con đường chìm hẳn xuống nước.

Đường Yong Wu là một phần của tuyến X219, nối thị trấn cổ Ô Trấn với các thị trấn lân cận ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Công trình dài hơn 5 km đi qua hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Khi mực nước hồ dâng cao khoảng 18.6 m, con đường chìm trong nước và tạo cảnh tượng độc đáo nên được mệnh danh là con đường đẹp nhất dưới nước.

Đường Yong Wu ngập nước mang đến cho du khách trải nghiệm lái xe trên mặt nước. Ảnh: China Daily/VCG

Khi mực nước hồ cao hơn 19 m, chính quyền địa phương sẽ dừng xe lưu thông trên tuyến đường để đảm bảo an toàn. Do đó, du khách chỉ được phép chiêm ngưỡng cảnh quan này vào khoảng đầu mùa mưa. Các mùa khác nước chưa đạt mức cảnh báo lũ vẫn an toàn cho xe lưu thông. Vào tháng 8 năm ngoái, khi con đường thông xe trở lại, hơn 8.000 phương tiện lưu thông đã gây ra tình trạng ùn tắc.

Kể từ khi công trình chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2013, chưa có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra, nhờ các thanh chắn an toàn hai bên và tài xế di chuyển trên tuyến tuân thủ tốc độ tối đa cho phép.

Đường ngập nước đẹp nhất Trung Quốc Khách trải nghiệm đường ngập nước ở Giang Tây. Video: People's Daily

Ngoài đường Yong Wu, cầu gỗ Shiziguan - công trình nổi trên mặt sông Thanh Giang ở tỉnh Hồ Bắc cũng nổi tiếng không kém. Tuy nhiên, tuyến đường từng tạm thời ngừng lưu thông sau vụ tai nạn vào năm 2023 khi một chiếc xe đâm qua lan can và lao xuống nước. Đoạn đường qua cầu gỗ đã được mở cửa lại và được quy định giới hạn tốc độ cũng như trọng lượng phương tiện qua lại.

Hà Phương (Theo Odd)