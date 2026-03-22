Đường nào cho thí sinh thi tốt nghiệp dưới 15 điểm?

Nếu điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT dưới 15, thí sinh không được đăng ký xét tuyển đại học, chuyên gia cho rằng còn nhiều cơ hội.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi trẻ tổ chức hồi đầu tháng ở TP HCM, thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng trường THPT Chợ Gạo, Đồng Tháp, bày tỏ lo lắng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đạt 15/30 trở lên, dù đăng ký xét tuyển bằng phương thức nào.

"Điều này đồng nghĩa nếu dưới ngưỡng này, thí sinh không còn cơ hội vào đại học. Vậy con đường nào cho những em thi dưới 15 điểm", thầy Viễn băn khoăn.

Trả lời, PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho biết đây là điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm nay. Vì thế, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn môn thi tốt nghiệp THPT, làm sao để phù hợp sở trường, định hướng nghề nghiệp, mà tổng điểm còn nằm trong nguồn tuyển của các trường đại học.

"Điểm thi dưới 15 không có nghĩa là các em không giỏi, có thể vì một lý do không may nào đó", ông Dũng nhìn nhận, cho biết nhóm này có thể đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng (trừ ngành Giáo dục mầm non) và trung cấp.

PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, tư vấn cho thí sinh ngày 8/3. Ảnh: Nguyệt Minh

TS Lê Quang Trung, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, Đồng Nai, cho hay thí sinh không nên chạy theo ngành, trường hot mà nên cân nhắc các vấn đề học phí, năng lực học tập.

Theo ông, trường cao đẳng hiện có những chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp nên đảm bảo đầu ra. Sinh viên có cơ hội đi làm, nhận lương ở doanh nghiệp từ năm thứ hai hoặc ra nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp. Kể cả học trung cấp, cao đẳng, sau này các em vẫn có thể lên đại học.

"Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, mà cao đẳng cũng không phải là con đường cùng", TS Trung nói.

Còn TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp TP HCM, khuyên thí sinh, thầy cô không nên quá lo lắng về mức sàn.

Ông cho rằng Bộ sẽ có điều chỉnh về đề thi cho phù hợp, bởi ngưỡng sàn phụ thuộc vào chất lượng đề thi tốt nghiệp THPT. Nếu đề thi quá khó, số lượng thí sinh dưới 15 điểm nhiều thì chắc chắn ảnh hưởng đến nguồn tuyển của các trường đại học.

Thí sinh TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn