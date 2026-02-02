Đường Liên Phường tạo trục kết nối mới cho khu Đông TP HCM

Tuyến Liên Phường dài 6,7 km đi vào khai thác không chỉ hoàn thiện kết nối giao thông khu Đông TP HCM mà còn mở ra trục phát triển đô thị mới dọc hành lang cao tốc.

Hệ thống hạ tầng liên kết vùng tại khu Đông đang bước vào giai đoạn vận hành khi nhiều công trình trọng điểm lần lượt hoàn thiện. Trong đó, đường Liên Phường thông xe hai chiều được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức giao thông khu vực.

Tuyến đường dài 6,7 km mở ra hành lang kết nối thông suốt từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua các trục Võ Chí Công - Đỗ Xuân Hợp - Võ Nguyên Giáp - nút giao Cát Lái. Dòng xe tải nặng và container vốn tập trung tại một số điểm như nút An Phú được phân bổ lại theo mạng lưới mới, góp phần giảm áp lực cục bộ và cải thiện khả năng lưu thông.

Với mặt cắt 6 làn xe, Liên Phường đóng vai trò trục trung gian, bổ sung cho các tuyến chính hiện hữu. Cách tổ chức này từng bước thay thế tình trạng phụ thuộc vào số ít tuyến huyết mạch, vốn dễ quá tải khi lưu lượng tăng cao.

Đường Liên Phường kết nối đến The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Ở hướng Mai Chí Thọ, hầm chui kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến thông xe cuối tháng 1, tạo dòng di chuyển liền mạch từ cửa ngõ phía Đông vào trung tâm. Nhánh cầu vượt rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ theo hướng Võ Nguyên Giáp đã khai thác, rút ngắn quãng di chuyển về khu vực Liên Phường.

Tại trục Nguyễn Thị Định, cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố đã hoàn thành xây dựng, chờ kết nối đồng bộ. Khi thông xe, các công trình này dự kiến phân phối lưu lượng từ khu cảng, khu dân cư và khu công nghiệp về trục Liên Phường, củng cố vai trò trung chuyển của tuyến đường trong mạng lưới khu Đông.

Trong dài hạn, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn một từ năm 2026. Sự kiện này được đánh giá sẽ thúc đẩy nhu cầu vận tải, logistics và dịch chuyển dân cư trong vùng. Nhiều tuyến giao thông tại khu Đông được lên kế hoạch hoàn thiện sớm, góp phần chuyển vai trò khu vực từ điểm thường xuyên ùn tắc sang đầu mối kết nối của trục đô thị - công nghiệp phía Nam.

Đoạn đường Liên Phường nằm trên khu đô thị The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Khi hạ tầng thay đổi, sự di chuyển của cư dân cũng được điều chỉnh. Thời gian tiếp cận các khu chức năng, thương mại và dịch vụ trong nội khu Đông rút ngắn so với trước, thay vì tập trung về khu trung tâm cũ.

Dọc trục Liên Phường, khu đô thị quốc tế The Global City là dự án nằm trên tuyến đường này. Dự án đã đưa vào vận hành một phần tiện ích như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, cầu Ánh Trăng, vịnh Tình Yêu và các không gian dạo bộ ven nước, tạo điểm đến tham quan và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.

Tiếp đó, tổ hợp thể thao, giải trí City Park, bổ sung các hoạt động vận động với đường đua go-kart, khu trò chơi tương tác trong nhà, khu bắn cung, sân tập golf, pickleball cùng nhiều khu vui chơi ngoài trời, phục vụ đa dạng nhóm độ tuổi.

Ngoài ra, khu nhà phố thương mại SOHO đã đi vào hoạt động với các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và giải trí. Một số tuyến phố chuyên đề và cụm nhà hàng, quán cà phê được đưa vào khai thác, góp phần hình thành không gian thương mại, dịch vụ trong nội khu.

Kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á trở thành điểm check-in nổi tiếng. Ảnh: Masterise Homes

Theo quy hoạch, khi hoàn thiện toàn bộ phân khu cùng các tiện ích như công viên, trường học, cơ sở y tế và trung tâm thương mại 123.00 m2, khu đô thị này dự kiến phục vụ khoảng 150.000 người. Quy mô dân cư lớn được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu dịch vụ và giao thương tại chỗ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực trung tâm.

The Global City còn nằm gần khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, được xem là yếu tố hỗ trợ về hạ tầng công cộng và không gian chức năng cho toàn khu vực. Các phân khu cao tầng và thấp tầng tại khu vực này cũng tiếp tục được triển khai xây dựng, như Lumière Midtown, Sola - bán đảo villa compound giáp 3 mặt sông. Ngoài ra, phân khu cao tầng Masteri Grand View đã tiến hành cất nóc vào ngày 29/1, phân khu Masteri Cosmo Central thuộc Masteri Collection cũng đã ra mắt.

Phân khu cao tầng Master Cosmo Central mới ra mắt tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản gắn liền với các dự án hạ tầng đã hiện hữu ngày càng chiếm lợi thế. Trong bối cảnh Liên Phường và các tuyến liên quan đi vào vận hành, khu Đông TP HCM được xem là điểm giao thoa mới của dòng di chuyển và hoạt động kinh tế, tạo nền tảng cho các khu đô thị nằm dọc trục này.

Song Anh