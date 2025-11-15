Đường lên khu du lịch Măng Đen bị lún, nứt kéo dài

Quảng NgãiQuốc lộ 24 - trục kết nối vùng du lịch Măng Đen xuất hiện vết nứt lớn sau mưa lũ, cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông.

Sáng 15/11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết đoạn đường trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương xác định nguyên nhân và lên phương án xử lý khắc phục hư hỏng.

Hiện, cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo hai đầu và giăng dây ở khu vực, tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện.

Quốc lộ 24 bị nứt, phần gần taluy dương võng lên. Ảnh: Trường Nhân

Theo UBND xã Măng Đen, đoạn đường này qua làng Kopring, bị hư hỏng từ trước, sau đợt mưa lũ vừa qua xuất hiện thêm một đoạn trồi lên trên. Trước đó, hồi đầu tháng 11, cách vị trí trên 13 km, quốc lộ 24 cũng bị nứt taluy dài 50 m, rộng 20 cm ở đoạn gần dốc Ba Tầng.

Quốc lộ 24 dài khoảng 170 km, bắt đầu từ ngã tư Thạch Trụ, đi qua Ba Tơ, Măng Đen và kết thúc tại Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), kết nối Bắc Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Quảng Ngãi đang đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 2.300 tỷ đồng nâng cấp, xóa "điểm nghẽn" giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - du lịch.

Măng Đen nằm ở độ cao 1.200 m, khí hậu mát mẻ, tỷ lệ che phủ rừng hơn 75%, được ví như "Đà Lạt thứ hai". Năm 2024, khu vực đón hơn 1,2 triệu lượt khách, dự kiến 2025 đạt 1,5 triệu lượt; xã hướng đến trở thành Khu du lịch quốc gia và trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên vào năm 2030.

Phạm Linh