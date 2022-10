Đường lên đỉnh Olympia nhận sai sót trong câu tiếng Anh

Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia cho biết đã sai sót khi không công nhận trả lời của Anh Đức trong câu hỏi tiếng Anh, nhưng điều này không làm thay đổi kết quả cuộc chơi.

Hai tiếng sau khi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 kết thúc, ban tổ chức đã phát thông tin đính chính trên fanpage chính thức của chương trình. Trong phần thi Về đích của Vũ Nguyên Sơn (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), chương trình đã hỏi từ đồng nghĩa với "friendship" (tình bạn) trong một đoạn MV bài See you again. Câu hỏi này 30 điểm.

Sau khi Nguyên Sơn không trả lời, Bùi Anh Đức (trường THPT chuyên Sơn La) đã bấm chuông và đưa ra đáp án "bond". Tại thời điểm đó, chương trình không công nhận câu trả lời của Anh Đức và đưa ra đáp án là "brotherhood". Anh Đức bị trừ 15 điểm vì trả lời sai.

Anh Đức tiếc nuối vì không đưa ra đáp án đúng. Ảnh: Tùng Đinh

Ban tổ chức Olympia cho biết đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh, và câu trả lời "bond" được chấp nhận. Như vậy, Anh Đức được cộng thêm 45 điểm (30 điểm vì trả lời đúng và 15 điểm đã bị trừ), nâng tổng từ 75 lên 120. Điểm của các thí sinh còn lại giữ nguyên: Vũ Bùi Đình Tùng 35 (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Vũ Nguyên Sơn 155, Đặng Lê Nguyên Vũ 205 (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình).

"Số điểm của Anh Đức không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết", ban tổ chức cho biết và cáo lỗi về sai sót này. Kết quả chung cuộc, Nguyên Vũ vô địch Olympia năm thứ 22, Nguyên Sơn giải nhì, Anh Đức và Đình Tùng đồng giải ba.

Khoảnh khắc chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia Khoảnh khắc chiến thắng của Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: VTV.

Hằng