Đường Lê Mao kéo dài tạo đòn bẩy cho tổ hợp căn hộ Heritage Collection

Nghệ AnTuyến Lê Mao kéo dài kết nối trung tâm TP Vinh với khu Tây Nam góp phần giảm tải giao thông, thúc đẩy bất động sản khu vực, trong đó có Heritage Collection thuộc khu đô thị Vinh Heritage.

Trong quy hoạch, Lê Mao kéo dài khoảng 1,2 km, rộng 48 m, nối từ đường ven sông Vinh đến quốc lộ 1 tránh Vinh. Tuyến sẽ vượt sông Vinh, tạo trục xương sống để hình thành chuỗi trung tâm thương mại, dịch vụ, hành chính và khu dân cư cao cấp ở phía Tây Nam - vùng lõi mới của đô thị. Việc cải thiện khả năng kết nối nội đô và tới các tuyến quốc lộ được đánh giá sẽ thúc đẩy giao thương, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản hai bên trục.

Ở các đô thị lớn, hạ tầng giao thông thường kéo theo thay đổi diện mạo khu vực và tác động đến giá trị nhà đất. Hà Nội từng chứng kiến giá đất tăng mạnh quanh các tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Xiển hay vành đai 3.5; TP HCM cũng ghi nhận diễn biến tương tự tại khu vực cầu Thủ Thiêm, đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến Metro số 1.

Tại thành phố Vinh, nhiều nhà đầu tư xem Lê Mao kéo dài là đòn bẩy để khu Tây Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Các dự án nằm trên trục này được hưởng lợi về khả năng tiếp cận tiện ích, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm và các khu vực lân cận. Đây cũng là khu vực được định hướng phát triển các công trình thương mại, dịch vụ và khu dân cư chất lượng cao.

Heritage Collection thừa hưởng lợi thế khi gần kề đường Lê Mao kéo dài. Ảnh: Mipec

Nằm trên trục Lê Mao kéo dài, phân khu cao tầng Heritage Collection thuộc khu đô thị Vinh Heritage hưởng lợi trực tiếp khi tuyến đường hoàn thiện. Việc kết nối từ trung tâm thành phố ra quốc lộ 1A và các tỉnh lân cận sẽ rút ngắn đáng kể, đồng thời mở rộng hành lang giao thương về khu Tây Nam - vùng lõi mới trong quy hoạch đô thị.

Tuyến Lê Mao kéo dài dự kiến vượt sông Vinh, đi qua khu vực Heritage Collection, kết nối trực tiếp khu Tây Nam với trung tâm hiện hữu. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh các trục phố chính như Lê Mao, Nguyễn Trãi, Trường Thi, Trần Phú... cũng như các khu hành chính, thương mại, giáo dục, y tế của thành phố.

Nằm trong khu đô thị Vinh Heritage, cư dân tương lai của Heritage Collection sẽ được trải nghiệm tiện ích tiện nghi đã hiện hữu. Ảnh: Mipec

Ngoài lợi thế về hạ tầng, Heritage Collection còn nằm trong quần thể đô thị cao cấp, quy hoạch đồng bộ, nhiều không gian xanh và hệ tiện ích nội khu. Theo chủ đầu tư, mức giá hiện tại của dự án vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong bối cảnh đón làn sóng hạ tầng và xu hướng dịch chuyển dân cư về khu Tây Nam. Sự cộng hưởng của các yếu tố được kỳ vọng giúp gia tăng sức hút của Heritage Collection đối với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Song Anh