Dương Lệ Bình lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dương Lệ Bình, "Chim công làng múa" Trung Quốc, sẽ diễn bốn suất đặc biệt tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 3/2026, trong lần đầu đến Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức - Công ty Cổ phần truyền thông VietArt - xác nhận "chim công" Dương Lệ Bình diễn bốn suất vũ kịch Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026 trong ba ngày (6-8/3/2026), tại Nhà hát Hồ Gươm (phường Cửa Nam, Hà Nội). Ê-kíp Trung Quốc đến Việt Nam gồm hàng trăm nghệ sĩ múa hàng đầu nước này, đầu tư hàng trăm trang phục thủ công truyền thống. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng theo chuẩn quốc tế.

Đôi bên đạt thỏa thuận hồi đầu tháng 10. Phiên bản Khổng tước đình đám năm 2022 lần đầu ra mắt công chúng Việt, do Dương Lệ Bình biên đạo kiêm giám đốc sản xuất. Nghệ sĩ thị giác Diệp Cẩm Thiêm - đoạt giải "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc" tại Oscar cùng đội ngũ sáng tạo tham gia dàn dựng.

Vở múa chia làm bốn phần: Xuân, Hạ, Thu và Đông, thể hiện thế giới kỳ diệu của chim công, qua đó biểu đạt tình yêu, tính cách, sự trưởng thành của con người. Từng điệu múa, động tác như khám phá thế giới đầy thiên ý, truy vấn nhân tính lẫn sự sống và phản chiếu tình cảm nhân văn - nơi giao hòa giữa đời sống, nghệ thuật.

Poster vở vũ kịch "Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026". Ảnh: VietArt

Trong vai trò tổ chức và sản xuất, VietArt kỳ vọng đưa nghệ thuật kinh điển thế giới đến gần khán giả Việt. Hơn 20 năm hoạt động, đơn vị chú trọng khâu dàn dựng, âm thanh, ánh sáng nhằm đem đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn - nơi nghệ thuật, cảm xúc lẫn không gian biểu diễn hòa hợp.

"Đưa vũ kịch Khổng tước đến Việt Nam không chỉ đánh dấu bước tiến mới của chúng tôi mà còn góp phần kết nối tinh hoa vũ đạo thế giới với công chúng trong nước, làm phong phú thêm đời sống văn hóa thủ đô", đại diện đơn vị cho hay.

"Chim công làng múa" Trung Quốc - Dương Lệ Bình. Ảnh: VietArt

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam, Trung Quốc, gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công. QQ đánh giá bà là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc.

Hơn nửa thế kỷ cống hiến, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, diễn hàng nghìn buổi ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa nghệ thuật múa Trung Quốc vươn tầm thế giới. 10 năm qua, bà ít biểu diễn, lui về làm ở hậu trường, giảng dạy, đào tạo thế hệ mới.

Vũ kịch Khổng tước ra mắt hồi 2012, lập tức trở thành hình tượng sân khấu kinh điển, gắn liền với Dương Lệ Bình. Với Linh hồn của Khổng tước cùng loạt tác phẩm, nhiều khán giả nói ngỡ ngàng trước vũ đạo, khâm phục thể lực, sự mềm mại của nghệ sĩ.

Phiên bản Khổng tước 2022 được tái dựng hoành tráng với hình thức sân khấu hoàn toàn mới, trau chuốt và điều chỉnh tỉ mỉ để đạt độ hoàn thiện nhất. Trong chuỗi lưu diễn đầu tiên ở 12 thành phố cùng 50 đêm, toàn bộ vé đều bán hết, khẳng định sức hút của tác phẩm lẫn tên tuổi Dương Lệ Bình.

Khoảnh khắc ấn tượng trong vở "Khổng tước" phiên bản 2022. Ảnh: VietArt

Giai đoạn 2023-2024, ê-kíp tiếp tục đưa Khổng tước đến 40 thành phố tại Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải... Nhiều khán giả đánh giá buổi diễn như đại tiệc thị giác. Đến nay, vũ kịch đạt 700 đêm diễn trên toàn cầu. Ngoài múa, Dương Lệ Bình còn từng đóng phim, vai diễn nổi bật là Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu 2003.

Đông Vệ