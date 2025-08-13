Đương kim vô địch bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngHòa Myanmar 1-1 ở lượt cuối bảng B, đương kim vô địch Philippines sớm dừng bước tại ASEAN Cup nữ 2025.

*Ghi bàn: Win Theingi Tun 19’ – Mathelus 71’.

Trận thua U23 Australia 0-1 ở lượt trước để lại nhiều hệ lụy với Philippines. Cả hai có cùng ba điểm, kém đầu bảng Myanmar ba điểm. Điều này dẫn đến có trường hợp ba đội cùng sáu điểm, khi ấy hiệu số đối đầu sẽ được tính đến.

Ở lượt cuối hôm nay, U23 Australia được dự báo thắng dễ Timor Leste và thực tế kết thúc với cách biệt 9-0. Vì vậy, Philippines buộc phải thắng cách biệt hai bàn trở lên trước Myanmar mới mong đi tiếp.

Philippines (áo xanh) hòa Myanmar (áo đỏ) 1-1 ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup nữ 2025 tại sân Lạch Tray, Hải Phòng, ngày 13/8/2025. Ảnh: MFF

Đối phương rơi vào thế khó giúp Myanmar có thể chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, HLV Tetsuro Uki vẫn mạnh dạn cho đội nhà chơi cởi mở và tạo lợi thế ở phút 33. Win Theingi Tun bị thủ môn Olivia McDaniel phạm lỗi trong vòng cấm, sau khi phá bẫy việt vị đón đường chọc khe của Khin Mo Mo Tun.

Trên chấm 11m, chính đội trưởng của Myanmar thực hiện để ghi bàn mở tỷ số. Theingi Tun vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, hơn tiền đạo Thái Lan Janista Jinantuya một bàn.

Cách biệt suýt nhân đôi ở phút bù hiệp một. Vẫn là Mo Tun kiến tạo, lần này Yu Per Khine mới là người băng xuống nhưng không thể thắng McDaniel trong pha đối mặt. Ngay lập tức, Philippines đáp trả bằng cơ hội của Chandler McDaniel. Nhưng cú sút ở rìa vòng cấm và cú đá bồi cự ly gần bị thủ môn Myo Mya Mya Nyein xuất sắc cản phá.

Phải đến phút 71, Philippines mới có bàn gỡ. Từ cánh phải, Adelaide Wyrzynski căng ngang thuận lợi cho Nina Mathelus dứt điểm tung lưới Myanmar.

Các cầu thủ Myanmar ăn mừng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Win Theingi Tun (thứ hai từ trái sang). Ảnh: MFF

Lúc này, Philippines chỉ cần ghi thêm một bàn là suất bị loại sẽ thuộc về Myanmar. Điều này xảy ra do hai đội cùng U23 Australia có bằng hiệu số đối đầu (điểm, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng) và phải tính đến tổng hiệu số bàn thắng bại có cả Timor Leste. Trước đối thủ yếu nhất bảng, Myanmar chỉ thắng 3-0 còn Philippines là 7-0 và U23 Australia là 9-0.

Tuy nhiên, Myanmar đã tổ chức phòng ngự tốt khiến nhà vô địch bế tắc. Thậm chí, họ đã có thể thắng 2-1 nếu cú đá cự ly gần của Yoon Wadi Hlaing ở phút bù đánh bại được thủ thành McDaniel.

Trận hòa 1-1 giúp Myanmar dẫn đầu bảng B để dắt tay U23 Australia đi tiếp. Ở bán kết vào ngày 16/8, Myanmar gặp Thái Lan, còn Australia đấu chủ nhà Việt Nam. Hai trận đều diễn ra tại sân Lạch Tray, Hải Phòng.

Đội hình xuất phát

Philippines: Olivia McDaniel, Azumi Oka, Isabella Alamo, Hali Long, Aaliyah Schinaman, Charisa Lemoran, Janae Defazio, Quinley Quezada, Bella Pasion, Dionesa Tolentin, Chandler McDaniel.

Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, Lin Lae Oo, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phwe, May Thet Mon Myint, Yu Per Khaing, Naw Htet Htet Wai, Phyu Phyu Win, San Thaw Thaw, Win Theingi Tun, Khin Mo mo Tun.

Hiếu Lương