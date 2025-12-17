Ấn ĐộMặt đường kẻ ô dạng bàn cờ với ô đỏ dày 5 mm nhằm cảnh báo các tài xế và khiến xe giảm tốc độ một cách tự nhiên.

Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI) đã giới thiệu con đường an toàn cho động vật hoang dã đầu tiên của Ấn Độ trên Quốc lộ 45 (NH-45) ở bang Madhya Pradesh, với điểm nhấn là kẻ vuông dạng bàn cờ. Động thái này nhằm giảm thiểu va chạm giữa động vật và xe cộ, đồng thời cân bằng giữa phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ với bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là tại Khu bảo tồn Hổ Veerangana Durgavati và Khu bảo tồn Động vật hoang dã Nauradehi, những khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái.

Sáng kiến này được triển khai trên đoạn đường đèo dài 2 km của dự án đường cao tốc dài 11,96 km với chi phí 13,4 triệu USD đi qua Khu bảo tồn Hổ Veerangana Durgavati, theo một thông cáo chính thức.

Đường kẻ ô màu đỏ đi qua khu bảo tồn động vật hoang dã Video: Incognito

Lấy cảm hứng từ đường Sheikh Zayed ở Dubai, hình màu đỏ có kết cấu hơi nổi lên để cảnh báo người lái xe và giảm tốc độ một cách tự nhiên, không gây khó chịu hoặc phanh đột ngột. Thiết kế này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và hướng dẫn quốc tế.

Lớp phủ bề mặt màu đỏ bằng nhựa nhiệt dẻo được thi công nóng này được trải khắp lòng đường trong khu vực nguy hiểm đã được xác định. Màu đỏ tươi cảnh báo người lái xe rằng họ đang đi vào khu vực giới hạn tốc độ và hành lang nhạy cảm với động vật hoang dã.

Các hình màu đỏ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ này nhằm mục đích giảm thiểu tai nạn liên quan đến động vật hoang dã, bảo vệ cả động vật và người lái xe. Nếu thành công, cách tiếp cận này có thể được nhân rộng trên các đường cao tốc khác.

NHAI cũng đã xây dựng 25 đường hầm dành riêng cho phép động vật di chuyển an toàn bên dưới đường cao tốc. Một hàng rào cao 2,4 m dọc theo đường cao tốc cũng được lắp đặt để hướng dẫn động vật đến các đường hầm và ngăn chúng đi vào lòng đường.

Các nhà chức trách cũng lắp đặt các thiết bị phát hiện tốc độ để cảnh báo người lái xe và tăng cường hành vi lái xe an toàn. Camera lắp đặt trên các cây cầu nhỏ, cũng đóng vai trò là điểm băng qua đường cho động vật, giúp theo dõi sự di chuyển của động vật hoang dã.

Mỹ Anh (theo Times of India)