Dương Hoàng Yến khuấy động phố đi bộ

Hà NộiCa sĩ Dương Hoàng Yến lôi cuốn gần 1.000 người với nhiều bài hit như "Mong anh về", "Thật bất ngờ"... trong show tối 12/7.

Dù thời tiết nắng nóng, khán giả nhiệt tình cổ vũ Dương Hoàng Yến sau mỗi tiết mục. Thỉnh thoảng, các bạn trẻ hòa giọng khi cô hát những bài quen thuộc như Có em chờ, Mong anh về. Ở cuối chương trình, lúc hát bài Despacito, cô xuống gần sân khấu, mời một số khán giả lên nhảy, chụp ảnh cùng mình. Trong video livestream chương trình trên Facebook, nhiều người xem bất ngờ vì Dương Hoàng Yến hát tiếng Tây Ban Nha trôi chảy, tự nhiên.

Dương Hoàng Yến hát 'Despacito' Dương Hoàng Yến hát "Despacito". Video: Dương Cầm Art.

Trong chương trình kéo dài hai tiếng, cô thể hiện hàng loạt bản hit của các ca sĩ khác. Ca sĩ mang đến màu sắc mới lạ nhờ bản phối mới của Dương Cầm, cùng những biến tấu trong cách hát. Khi trình diễn bài Mong anh về gắn với tên tuổi Thu Minh, Dương Hoàng Yến nâng tông so với bản gốc. Dù hát cao ở không gian rộng, ca sĩ xử lý tốt, giữ được nét mềm mại, truyền tải được nét nữ tính của nhân vật trữ tình trong ca khúc. Cô nói bản phối mới của Dương Cầm rất khó, đòi hỏi vận dụng hết sức lực để hát. Để lên được các nốt cao mà không bị vỡ, cô phải rèn luyện nhiều năm vì khi hát cao, áp lực đè lên dây thanh quản rất lớn.

Dương Hoàng Yến biến hóa ở nhiều thể loại nhạc. Cô hát Thật bất ngờ của Trúc Nhân theo phong cách Jazz. Ở những câu hát cuối, cô ngân nga theo lối opera. Dương Hoàng Yến thể hiện khả năng hát R&B qua bản mash-up Bước đến bên em (Trọng Hiếu) - Uptown Funk (Bruno Mars). Không có vũ đoàn hỗ trợ, ca sĩ vừa hát và nhảy sôi động với những cú lắc hông, xoay chân nhịp nhàng. Cô còn cover hit đình đám của cố danh ca Whitney Houston - I will always love you. Cô khoe một đoạn giọng hát mộc trước khi vào nhịp với ban nhạc. Bài Mơ của Vũ Cát Tường được phối theo phong cách sôi động, mạnh mẽ hơn, giúp Dương Hoàng Yến khoe giọng hát khỏe ở phần điệp khúc.

Dương Hoàng Yến hát trong liveshow tối 12/7. Ảnh: Hoàn Như.

Ngoài giọng hát cao, trong sáng, Dương Hoàng Yến thu hút khán giả nhờ phong cách trình diễn tự tin. Cô lôi cuốn nhờ chuyển động cơ thể uyển chuyển theo nhịp nhạc, biểu cảm tự nhiên. Ngoài gần 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp ở phố đi bộ Hà Nội, chương trình thu hút 13.000 lượt xem trên Facebook. Đa số người xem khen ngợi các màn trình diễn của cô.

Buổi biểu diễn của Dương Hoàng Yến mở màn chuỗi liveshow thuộc dự án Background for u do Dương Cầm khởi xướng, bắt nguồn từ tên ban nhạc của anh - Background. Trong năm nay, nhạc sĩ sẽ tổ chức thêm một số đêm nhạc kết hợp các tên tuổi khác. Dương Cầm đánh giá Dương Hoàng Yến là một trong những giọng nữ đẹp nhất V-Pop nên chọn cô cho đêm nhạc mở màn. Hai người cũng từng kết hợp trong chương trình Sao đại chiến năm 2017.

Hà Thu