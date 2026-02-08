Đường hoa xuân Hà Nội được UNESCO vinh danh

UNESCO ghi nhận những đóng góp của đường hoa Home Hanoi Xuan trong việc góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và kế hoạch hành động của Hà Nội khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo.
Theo ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (phải), đường hoa cùng chuỗi sự kiện bên lề quy tụ nhiều chủ thể tham gia, từ nghệ nhân, nhà thiết kế đến cộng đồng sáng tạo trẻ, cùng tiếp cận và tái diễn các di sản văn hoá theo tinh thần đương đại.
Nghi thức khai mạc đường hoa đánh dấu hoạt động mở cửa đón khách từ ngày 7/2. Chương trình năm nay mang chủ đề "Phúc mã phi xuân" đưa tinh thần Tết cổ truyền vào đời sống đô thị đương đại thông qua đường hoa và chuỗi trải nghiệm văn hóa phong phú từ các hoạt động truyền thống và ẩm thực địa phương, đến các hoạt động sáng tạo dọc các tuyến phố đi bộ và không gian tái hiện chợ hoa Hàng Lược.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết, sự kiện là điểm hẹn ý nghĩa, góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn văn hóa và nhịp sống trong nước mỗi dịp Tết đến, xuân về.
"Đường hoa Home Hanoi Xuan thể hiện cách tiếp cận tôn trọng các giá trị truyền thống và có sự điều chỉnh phù hợp với đời sống hiện đại, qua đó, cho thấy vai trò của doanh nghiệp như Phú Long trong việc tham gia gìn giữ và lan tỏa văn hóa", ông Kiên nói.
Đoàn kiều bào tới sự kiện gồm khoảng 120 người, đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, đường hoa xuân Hà Nội cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm giúp kiều bào hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong đêm khai hội, Diva Hồng Nhung lần lượt trình diễn hai ca khúc Hoa xuân ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Hoa cỏ mùa xuân của Bảo Chấn.
Đường hoa lấy hình tượng ngựa, biểu tượng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên trong văn hóa Á Đông, làm trung tâm sáng tạo. Hình tượng Phúc Mã cao 7 m mang thông điệp năm mới thuận lợi, phản ánh những kỳ vọng về sự khởi sắc, thịnh vượng và hanh thông.
Thời tiết chiều ngày khai mạc có nắng và gió nhẹ, thuận lợi cho cư dân, du khách tới check-in tại đường hoa. Một em nhỏ thích thú đọc các câu chúc Tết treo trên cây đào.
Đây là năm thứ hai chị Trịnh Ngọc Linh (Tây Mỗ) tới đường hoa Home Hanoi City. Năm nay, chị lên kế hoạch chuẩn bị áo dài đồng điệu với hai con gái khi tới sự kiện. "Không gian được trang hoàng tỉ mỉ với nhiều loại hoa. Tôi ấn tượng với cách trải rơm trên đường đi. Mùi rơm thoang thoảng gợi nhớ quê hương", chị Linh chia sẻ.
Những gian hàng như xin chữ ông đồ, làm quạt giấy trang trí thu hút nhiều người.
Một nữ du khách mặc áo dài màu vàng, đội khăn xếp, đang chơi violin trên lối đi của đường hoa xuân. Xung quanh là các tiểu cảnh hoa, cành đào treo thẻ chúc và bồn hoa nhiều màu sắc.
Các chị em ưu tiên trang phục áo dài khi tới đường hoa. Nhiều người còn thuê thợ chụp ảnh để có những khoảnh khắc ưng ý nhất trong ngày đầu xuân năm mới. "Ba năm qua, đây là điểm đến quen thuộc của tôi mỗi khi muốn thực hiện một bộ ảnh áo dài xuân", chị Khánh Vân cho biết.
Đối diện vườn hoa ở bên kia đường là khu phố đi bộ Pont de Long Bien thuộc khu đô thị Mailand Hanoi City. Tuyến phố lấy cảm hứng từ cầu Long Biên với 24 vòm cầu cạn. Không gian được trang hoàng nhiều đèn lấp lánh cùng chuỗi hoạt động ngày Tết. Đây được xem là một cấu phần trong định hướng phát triển Mailand Hanoi City theo mô hình "thành phố sáng tạo", kết hợp giữa quy hoạch đô thị bền vững và các giá trị di sản văn hóa.
Nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, đập niêu, gắp cờ, cưa gỗ thủ công… được tổ chức trên phố đi bộ. Các gia đình xem đây là dịp để con trẻ hiểu hơn về những trò chơi truyền thống cũng như nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc.
Các em nhỏ tham gia trò gắp cờ trong không gian lễ hội được trang trí đậm sắc xuân. Hoạt động mang tính trải nghiệm, giúp các em rèn sự khéo léo, tập trung, đồng thời tạo không khí vui tươi, gắn kết gia đình.
Nhóm bạn trẻ trình diễn nhạc cụ dân gian, tái hiện nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong bối cảnh đương đại. Hoạt động góp phần tạo điểm nhấn cho không gian phố đi bộ, đồng thời mang đến trải nghiệm văn hóa gần gũi cho người dân và du khách, định hình tuyến phố như một điểm đến văn hóa - sáng tạo của khu đô thị Mailand Hanoi City.
Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 22/2, mở cửa miễn phí, với nhiều không gian trưng bày, tiểu cảnh nghệ thuật, hoạt động văn hóa - nghệ thuật và trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ người dân, du khách suốt dịp Tết. Sự kiện được đồng hành bởi tổ chức UNESCO, Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tập đoàn Sovico và Keppel.
Song Anh
Ảnh: Tùng Đinh