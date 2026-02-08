Đường hoa xuân Hà Nội được UNESCO vinh danh

UNESCO ghi nhận những đóng góp của đường hoa Home Hanoi Xuan trong việc góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và kế hoạch hành động của Hà Nội khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Theo ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (phải), đường hoa cùng chuỗi sự kiện bên lề quy tụ nhiều chủ thể tham gia, từ nghệ nhân, nhà thiết kế đến cộng đồng sáng tạo trẻ, cùng tiếp cận và tái diễn các di sản văn hoá theo tinh thần đương đại.