Đường hoa xuân bên dòng sông Hương

Dịp tết Nguyên Đán, phường Thuận Hóa và Phú Xuân ở trung tâm TP Huế tổ chức hội hoa xuân ở hai bên bờ sông Hương. Tại công viên Lý Tự Trọng ở bờ nam sông Hương, linh vật chào đón năm Bính Ngọ và hàng loạt tiểu cảnh, nhiều loài hoa được bài trí.
Song mã đặt tại khu vực đài phun nước trong công viên Lý Tự Trọng, trước trụ sở UBND TP Huế. Xung quanh song mã được bố trí nhiều loài hoa. Những ngày qua, cặp song mã là địa điểm được nhiều người dân tìm đến hội hoa xuân để chụp hình lưu niệm.
Đơn vị tư vấn, thiết kế cho biết song mã được tạo hình theo triết lý âm dương hài hòa, hai ngựa đối lập nhưng hướng về nhau, biểu trưng cho cân bằng, thịnh trị và khởi vận. Thế phi lên mạnh mẽ của linh vật tạo trục nhìn vươn cao, thu hút từ nhiều hướng. Màu sắc linh vật mang ý nghĩa cát tường, trong đó màu đỏ tượng trưng xuân khải vận, tài lộc, sinh khí mới; màu lam tượng trưng bình an, bền chí, chiều sâu nội lực. Kỹ thuật sơn son thếp vàng được sử dụng nhằm tôn vinh giá trị thủ công cung đình, gợi cảm giác quyền uy, linh thiêng và phẩm cấp hoàng gia.
Đầu cầu Phú Xuân giao với đường Lê Lợi, linh vật năm Bính Ngọ cũng được trang trí cùng lọng. Xung quanh phủ nhiều loài hoa.
Nhiều loài hoa được trang trí xung quanh tượng "Cô gái Việt Nam" đặt trong công viên Lý Tự Trọng, bên dòng sông Hương trước mặt trường THPT Hai Bà Trưng. Bức tượng do họa sĩ, điêu khắc gia Lê Thành Nhơn tặng cho Huế.
Cổng chào với linh vật đàn ngựa vươn mình vượt cổng được đặt trước trường THPT Quốc học Huế mang thông điệp “Mã đáo thành công”, ngựa về báo hiệu vận hội mới, thành công đã đến. Ba con ngựa tung vó trên cổng xuân biểu trưng cho tam phúc Phúc – Lộc – Thọ, khát vọng thăng hoa và khởi sắc đầu năm.
Trên các tuyến đường dạo trong công viên, Trung tâm Công viên cây xanh Huế bố trí nhiều giỏ hoa trong giỏ tre. Nhiều du khách và người dân bày tỏ sự thích thú với cách bố trí này.
Hàng ngày, nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế sẽ tưới nước cho vườn hoa xuân. Nước tưới hoa được công nhân bơm thẳng từ dưới dòng sông Hương lên.
Sân Hàm Nghi trước di tích Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành Huế, phường Phú Xuân cũng bố trí hơn 55.000 chậu hoa tạo hình hoa sen khổng lồ. Hàng ngày, khu vực hoa xuân trở thành điểm đến và chụp hình của người dân những ngày cận Tết Bính Ngọ.
Tại bờ bắc sông Hương, linh vật ngựa vàng được UBND phường Phú Xuân đặt bên dòng sông Hương trước đình Thương Bạc.
Đơn vị thiết kế cho biết, hình tượng ngựa trong tư thế “phi thiên” lấy cảm hứng từ Ngựa Gióng, biểu trưng cho khí phách hiên ngang, khát vọng vươn lên và sức mạnh bứt phá. Linh vật gợi nhắc Long Mã trong văn hóa Huế, biểu tượng của trí tuệ, đức hạnh và sự thăng hoa, thể hiện qua phần bờm, mao và đuôi được cách điệu mềm mại, bay vút. Hoa văn sen cách điệu trên thân ngựa mang hàm ý dù phát triển mạnh mẽ vẫn giữ được sự thanh tao, minh triết và cốt cách văn hóa, đúng với tinh thần cố đô.
Nhiều người dân Huế diện áo dài chụp ảnh ở vườn hoa xuân.
Những ngày cuối tháng Chạp, thời tiết ở Huế nắng đẹp, thuận lợi cho người dân du xuân.
Không gian công viên Lý Tự Trọng bên dòng sông Hương trở thành một vườn hoa xuân khổng lồ. Nhiều du khách nước ngoài đi bộ dọc sông Hương tỏ vẻ thích thú khi đi giữa vườn hoa xuân.
Võ Thạnh