Đường hoa xuân bên dòng sông Hương

Song mã đặt tại khu vực đài phun nước trong công viên Lý Tự Trọng, trước trụ sở UBND TP Huế. Xung quanh song mã được bố trí nhiều loài hoa. Những ngày qua, cặp song mã là địa điểm được nhiều người dân tìm đến hội hoa xuân để chụp hình lưu niệm.

Đơn vị tư vấn, thiết kế cho biết song mã được tạo hình theo triết lý âm dương hài hòa, hai ngựa đối lập nhưng hướng về nhau, biểu trưng cho cân bằng, thịnh trị và khởi vận. Thế phi lên mạnh mẽ của linh vật tạo trục nhìn vươn cao, thu hút từ nhiều hướng. Màu sắc linh vật mang ý nghĩa cát tường, trong đó màu đỏ tượng trưng xuân khải vận, tài lộc, sinh khí mới; màu lam tượng trưng bình an, bền chí, chiều sâu nội lực. Kỹ thuật sơn son thếp vàng được sử dụng nhằm tôn vinh giá trị thủ công cung đình, gợi cảm giác quyền uy, linh thiêng và phẩm cấp hoàng gia.