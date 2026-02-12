Đường hoa Tết Nguyễn Huệ trước khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.