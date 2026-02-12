Đường hoa Tết Nguyễn Huệ trước khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.
Giữa đường hoa là đại cảnh Nhất mã thong dong, điểm nhấn là mô hình ngựa cao gần 7 m đang ung dung gặm cỏ. Tác phẩm làm từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng cho du khách dạo bước, cảm nhận sự thư thái.
Trước ngày mở cửa, hình dáng linh vật cơ bản hoàn thiện, công nhân tiếp tục trang trí tiểu cảnh hoa xung quanh.
Đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ đã hoàn thiện, với tạo hình vui nhộn. Điểm đặc biệt của thiết kế là bề mặt linh vật có hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Dọc đường hoa, nhiều mô hình ngựa với hình dáng, kích thước khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa. Ban đêm, công nghệ mapping lần đầu xuất hiện, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, tạo điểm nhấn mới cho không gian.
Đường hoa mở cửa phục vụ từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
