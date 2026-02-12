Cụm linh vật hình cung tên ở Quy Nhơn

Nhìn từ trên cao, cụm linh vật có hình dáng cây cung - biểu trưng cho sự chuẩn bị, tích lũy nội lực và lòng quyết tâm. Hai mũi tên vàng thể hiện định hướng, hành động, tốc độ; vừa thể hiện khát vọng vươn xa, hội nhập để phát triển thần tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Dũng Nhân
Linh vật ngựa chính cao hơn 9 m, tạo hình ngựa chiến Thánh Gióng với cơ bắp rắn chắc, uy lực, như vươn lên từ lòng núi lửa Chư Đăng Ya, biểu trưng cho khí thế bách chiến bách thắng. Ảnh: Dũng Nhân
Không gian phía sau cụm linh vật chính như một backdrop có bố trí các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước, bong bóng khói làm tăng phần lung linh cho hình tượng phi thuyền, ngựa phi hành gia bay vào vũ trụ... thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.
Đông đảo người dân, du khách tham quan cụm linh vật Xuân Bính Ngọ tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Dũng Nhân
Trần Hóa