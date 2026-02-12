Cụm linh vật hình cung tên ở Quy Nhơn

Sau hai tháng thi công, thiết kế, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, từ ngày 8/2. Kinh phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa.

Linh vật ngựa mang ý tưởng kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên và bản sắc văn hóa, phù hợp bối cảnh lần đầu sáp nhập địa phương (Bình Định và Gia Lai).

Thiết kế cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ miền đất võ Bình Định, Tây Nguyên và núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Dũng Nhân