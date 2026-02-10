Hoàng mai cổ thụ 2 tỷ đồng khoe sắc bên sông Hương

Ông Nguyễn Đắc Hùng, 52 tuổi, ở phường An Cựu, cho biết nhiều gốc Hoàng mai Huế cổ thụ đang trưng bày có nhiều cây được định giá vài tỷ đồng. Có cây từng được khách trả hơn 2 tỷ đồng song gia chủ không bán.

"So với các loại mai vàng khác, Hoàng mai Huế có giá trị cao hơn và nhiều người thích chơi, sưu tầm. Nhiều cây trong khu trưng bày có tuổi hơn 100 năm", ông Hùng nói.