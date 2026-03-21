Đường hầm tái hiện sự nghiệp trong biệt thự của Carlos Tevez

Cựu tiền đạo ManUtd Carlos Tevez sở hữu biệt thự xa hoa với hồ bơi, phòng trưng bày danh hiệu và đường hầm ghi dấu những khoảnh khắc đỉnh cao, khiến đồng đội cũ không khỏi choáng ngợp.

Trong một video đăng trên Instagram, Carlos Tevez đón tiếp hai cựu đồng đội Patrice Evra và Park Ji-Sung, đồng thời hé lộ không gian sống sang trọng của anh. Biệt thự của Tevez được ví như một khu resort thu nhỏ hơn là một ngôi nhà thông thường, với không gian rộng lớn, tích hợp hồ bơi, bộ sưu tập danh hiệu, xe sang và cả bàn bi lắc độc đáo.

Đường hầm tái hiện sự nghiệp trong biệt thự của Tevez Bên trong biệt thự của Carlos Tevez.

Ngôi nhà mở ra với cửa đôi lớn và sảnh lát đá cẩm thạch, dẫn vào phòng khách rộng theo phong cách không gian mở. Ngay từ lối vào, khách đã bị thu hút bởi chiếc xe đen bóng đỗ trước sân, bên cạnh những bức tường phủ cỏ xanh độc đáo.

Phòng khách tràn ngập ánh sáng với cửa kính lớn hướng ra khu vườn như sở thú thu nhỏ. Tại đây, Tevez trưng bày nhiều kỷ vật nổi bật, gồm mô hình thẻ cầu thủ FIFA 20 hạng 95 và bản sao Cup Copa Libertadores. Nhiều danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ hay nhất trận cũng được sắp đặt khắp không gian.

Bên ngoài, khu vườn xanh mướt nối liền với hồ bơi ngoài trời, bao quanh bởi đá và cây cối. Khuôn viên còn có quầy kem, khu vui chơi theo chủ đề Super Mario và nhà phao khổng lồ. Một hồ bơi khác được thiết kế như khu vui chơi dưới nước với nhiều cầu trượt và phao nổi. Evra hài hước nhận xét khung cảnh giống như Disneyland.

Hành lang trưng bày những khoảnh khắc khi còn thi đấu của Tevez.

Điểm nhấn đặc biệt bên trong là một hành lang dài như đường hầm sân vận động, nơi trưng bày hình ảnh các cột mốc trong sự nghiệp của Tevez. Từ thời khoác áo Boca Juniors, sang Corinthians, rồi đến các CLB tại Anh như West Ham, Man City, Man Utd cùng hành trình tại Juventus và Trung Quốc, tất cả được tái hiện sống động.

Một phòng riêng khác trưng bày áo đấu và kỷ vật nổi tiếng, trong đó có áo chung kết Champions League 2008 và hình ảnh nâng chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Cristiano Ronaldo.

Ngoài ra, Tevez còn sở hữu bàn bi lắc "độc bản" mô phỏng sân sân Alberto Jose Armando của Boca Juniors, với khán đài và màu sắc đặc trưng.

Biệt thự này có thêm một hồ bơi khác với làn nước trong xanh, cùng khu bếp ngoài trời phục vụ tiệc nướng. Chính Tevez cũng trực tiếp trổ tài nấu nướng với các món thịt nướng.

Carlos Tevez, Patrice Evra, Park Ji-Sung (từ phải sang) mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh khi còn thi đấu cho Man Utd. Ảnh: Man Utd

Tevez khởi nghiệp tại Boca Juniors, giành Copa Libertadores và Cup Liên lục địa 2003, sau đó sang Corinthians đoạt chức vô địch Brazil. Cựu tiền đạo người Argentina chuyển đến Anh khoác áo West Ham (2006) và Man Utd (2007), giành 6 danh hiệu lớn, gồm 2 Ngoại hạng Anh và Champions League.

Năm 2009, anh gia nhập Man City, đoạt Giày Vàng Ngoại hạng Anh 2010-2011 và vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012. Năm 2013, Tevez sang Juventus, hai lần vô địch Serie A. Anh trở lại Boca Juniors năm 2015, rồi sang Shanghai Shenhua với mức lương cao, trước khi về Boca lần thứ ba năm 2018, giành thêm 2 chức vô địch quốc gia.

Ở cấp độ quốc tế, Tevez ghi 13 bàn qua 76 lần ra sân, giành HC vàng Olympic 2004 và Giày Vàng Olympic, tham dự hai kỳ World Cup, một Confederations Cup và bốn Copa América. Anh có ba lần được bầu là Cầu thủ Nam Mỹ xuất sắc nhất, hai lần là Cầu thủ hay nhất Argentina và một lần là Vận động viên thể thao xuất sắc nhất Argentina. Tevez giải nghệ tháng 6/2022 và hiện là HLV trưởng CLB Talleres.

Tài sản ròng ước tính của anh khoảng 60 triệu USD, chủ yếu từ thời gian thi đấu tại các CLB châu Âu hàng đầu và mức lương tuần hơn 800.000 USD tại Trung Quốc.

Hồng Duy