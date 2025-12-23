Đường đời của vợ tỷ phú tiền số Coinbase

MỹTừng bị bắt nạt vì nghèo khó khi mới nhập cư, Angela Meng nỗ lực trở thành nhà báo, chuyên gia tài chính trước khi kết hôn với Brian Armstrong - tỷ phú sở hữu 11 tỷ USD.

Giữa tháng 12, Brian Armstrong, 42 tuổi, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đăng bức ảnh đón Giáng sinh cùng vợ, Angela Meng lên mạng xã hội X. Trong ảnh, cặp đôi mặc đồ đôi họa tiết bông tuyết, mỉm cười rạng rỡ. "Đón lễ cùng người bạn thân nhất", tỷ phú viết.

Khoảnh khắc đời thường này thu hút sự chú ý của giới công nghệ bởi Brian Armstrong vốn kín tiếng đời tư. Nhiều người tò mò về người phụ nữ đã chinh phục trái tim "ông trùm" tiền số.

Bức hình Giáng sinh ấm áp của vợ chồng Brian Armstrong. Ảnh: QQ

Angela Meng sinh năm 1990 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 11 tuổi, cô theo bố mẹ di cư sang Mỹ. Những ngày đầu nơi đất khách là ký ức buồn với cô. Rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa cùng hoàn cảnh kinh tế eo hẹp khiến Angela trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường.

Không đầu hàng nghịch cảnh, cô lao vào học tập và đỗ Đại học California, Los Angeles (UCLA), chuyên ngành Lịch sử và Quan hệ quốc tế. Thời sinh viên, để phụ giúp gia đình, Angela tận dụng lợi thế ngoại hình làm người mẫu bán thời gian. Bạn bè nhớ về cô với lịch trình dày đặc: sáng lên giảng đường, chiều chụp hình, tối vùi đầu ở thư viện.

Tốt nghiệp, cô không dấn thân vào showbiz mà chọn nghề báo. Năm 2013, cô làm việc cho tờ South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) tại Hong Kong, sau đó chuyển sang hãng tin Reuters tại Bắc Kinh, chuyên theo dõi lĩnh vực công nghệ và đầu tư. Sau vài năm, Angela rẽ hướng sang tài chính, gia nhập ngân hàng đầu tư danh tiếng Lazard tại New York. Cô là một trong những nữ phân tích viên gốc Á hiếm hoi tham gia các thương vụ sáp nhập trị giá hàng chục tỷ USD thời điểm đó.

Angela gặp Brian Armstrong lần đầu năm 2019 tại một sự kiện công nghệ ở San Francisco. Khi ấy, Brian là một nhân vật quyền lực, tốt nghiệp Đại học Rice với hai bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ, từng làm việc tại IBM và Airbnb trước khi đồng sáng lập Coinbase.

Thay vì những câu chuyện xã giao, Angela thu hút Brian bằng những góc nhìn sắc sảo về chính sách quản lý tiền mã hóa.

Brian Armstrong và vợ Angela Meng trong ngày cưới năm 2024. Ảnh: QQ

Họ bắt đầu từ tình bạn, tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy. Brian bị chinh phục bởi trí tuệ và sự độc lập của cô gái gốc Hoa, trong khi Angela trân trọng sự điềm tĩnh, hài hước của vị tỷ phú.

Từ năm 2021, cả hai chính thức hẹn hò nhưng giữ kín tuyệt đối. Ngay cả ban lãnh đạo Coinbase cũng chỉ biết tin khi nhận thiệp cưới.

Bạn bè thân thiết tiết lộ, giai đoạn thị trường tiền số lao dốc năm 2022 khiến cổ phiếu Coinbase "bốc hơi" 80% giá trị, Angela là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Brian. Với kiến thức tài chính vững vàng, cô cùng anh phân tích báo cáo, điều chỉnh chiến lược mỗi ngày.

Brian Armstrong và vợ Angela Meng trong ngày cưới. Ảnh: QQ

Tháng 10/2024, Brian Armstrong thông báo kết hôn. Lễ cưới diễn ra giản dị, ấm cúng. Hiện cặp đôi sống tại Los Angeles. Trong khi Brian điều hành đế chế tiền số với vốn hóa gần 70 tỷ USD, Angela cũng theo đuổi sự nghiệp riêng khi điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các nữ doanh nhân.

Bảo Nhiên (Theo Coinpaper, QQ, 163)