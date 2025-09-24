Đường đi của 'Vua Bão' Ragasa nhìn từ không gian

Ảnh vệ tinh cho thấy Ragasa với mắt bão khổng lồ, hoàn lưu dày đặc từ Thái Bình Dương đi qua eo biển giữa Philippines và Đài Loan rồi áp sát Trung Quốc.

Reuters ngày 23/9 đăng ảnh tua nhanh (time lapse) về đường đi của siêu bão Ragasa trong ba ngày qua, được tổng hợp từ ảnh vệ tinh của Đại học Bang Colorado (CSU), Mỹ và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Ragasa là cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm, với sức gió 270 km/h, được Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi là "Vua Bão". Bão hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão.

Những hình ảnh từ không gian cho thấy mắt bão khổng lồ, hoàn lưu dày đặc giống một xoáy nước màu trắng bạc từ Thái Bình Dương đi qua eo biển giữa Philippines với đảo Đài Loan.

'Vua Bão' Ragasa nhìn từ không gian Đường đi của siêu bão Ragasa từ ngày 21-23/9. Video: CSU, JMA, JAXA

Mưa lớn do bão đã gây vỡ hồ chứa ở Đài Loan, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng ngày 23/9. Siêu bão tiếp tục di chuyển ở phía bắc Biển Đông, áp sát đặc khu Hong Kong và sắp đổ bộ vào bờ biển phía nam Trung Quốc.

Phi hành gia Nhật Bản Kimiya Yui cũng chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về siêu bão chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hồi cuối tuần.

"Trạm tình cờ bay qua bão Ragasa. Tôi thực sự lo lắng cho mọi người dưới mặt đất", Yui viết ở phần mô tả. Bài đăng của phi hành gia này thu hút tới 10 triệu lượt xem.

"Trông nó như rốn của Trái Đất, thật đáng kinh ngạc", một người dùng bình luận về mắt bão. "Cảm giác như bị nuốt chửng khi nhìn vào nó. Hình ảnh này nhắc nhở tôi con người nhỏ bé biết bao trước thiên nhiên", người khác viết.

Siêu bão Ragasa nhìn từ trạm ISS. Ảnh: X/Kimiya Yui

Hàng chục triệu người dự kiến bị ảnh hưởng khi siêu bão Ragasa quét qua phía nam các đô thị lớn ở các tỉnh Quảng Châu, Quảng Đông. Chính quyền các địa phương này đã ban bố cảnh báo, sơ tán hàng trăm nghìn dân để ứng phó với bão.

Từ sáng nay, Ragasa bước vào giai đoạn giảm cấp nhanh do tác động của áp cao lục địa. Lúc 4h sáng nay, tâm bão ở vùng biển bắc Biển Đông, cách Móng Cái khoảng 650 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 201 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đến 4h sáng mai, bão trên vùng biển ven bờ Quảng Tây, cách Móng Cái khoảng 150 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Trong ngày, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ rồi đổ bộ Quảng Ninh với sức gió cấp 8-9. Đến sáng 26/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp ở Tây Bắc Bộ.

Cận cảnh mắt bão Ragasa nhìn từ trạm ISS. Ảnh: X/Kimiya Yui

Đức Trung (Theo Standard, CNN)