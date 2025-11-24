Đường đi của 546 kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Với 546 kg vàng lậu trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng nhập từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn cho xóa thông tin nguồn gốc trên bề mặt rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội.

Ngày 24/11, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế và Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế và lao động tự do về tội Buôn lậu.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng.

11 bị can sẽ bị xét xử tại TAND TP Hà Nội.

Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế có cửa hàng ở phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai, chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức. Chồng đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật song thực chất Hoàn là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

Nhà chức trách cáo buộc, năm 2024, khi chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới cao trong khi nhu cầu mua vàng ở trong nước lại lớn, Hoàn đã lợi dụng việc này và tận dụng những sơ hở trong quản lý ở khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam để lập đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn.

Theo cáo trạng, tháng 9/2024, một người có biệt danh là "Bà Béo" (hiện đang chưa xác minh được lai lịch) từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, trực tiếp đến cửa hàng của Công ty Hoàn Huế để bán vàng và xin số điện thoại của Hoàn. Một thời gian sau, "Bà Béo" chủ động liên hệ lại, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng Au 99,99 %, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường.

Hoàn đồng ý, khi có nhu cầu sẽ liên hệ với qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Chốt đơn xong, "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn. Người vận chuyển được hưởng lợi 250.000 đồng một kg vàng.

Để qua mặt nhà chức trách, "Bà Béo" hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng vào trong giày, mỗi bên một thỏi một kg. Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng không kiểm tra người và yêu cầu cởi giày nên chỉ cần đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu là thành công.

Sau khi nhận vàng, nhân viên tiệm Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi tin nhắn thông báo cho Hoàn biết. Theo yêu cầu của Hoàn, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu, thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì nhân viên dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, Hoàn đã mua bán với "Bà Béo" 97,3 kg vàng trị giá 208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vàng lậu bị thu giữ trong một vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài phi vụ với "Bà Béo", Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Thời gian đầu, Hoàn sẽ nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Nếu phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải sẽ cho người sang nước bạn lấy vàng cất vào túi vải, quấn quanh bụng rồi đi qua cửa khẩu về nước.

Một thời gian sau, do Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán nên khi vàng về nước, Hải và nhân viên của Hoàn sẽ cùng nhau đi bán thẳng cho khách ở Hà Nội. Tiền bán vàng, Hải trực tiếp thu.

Với thủ đoạn này, VKS xác định từ 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng. Giai đoạn đề nghị truy tố Hải không thừa nhận song đến nay đã thừa nhận hành vi buôn lậu.

VKS cáo buộc, Hoàn đã buôn lậu tổng số 546 kg vàng với "Bà Béo" và Hải, tổng trị giá 1.208 tỷ đồng.

Theo VKS, sau khi mua vàng lậu, Hoàn chỉ đạo xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội để hưởng lợi. Các nhân viên được Hoàn giao nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền vàng hoặc trực tiếp nhận tiền mặt.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định, trang sức vàng các loại như vòng, kiềng, nhẫn, mà cơ quan điều tra thu giữ tại Công ty Hoàn Huế có hàm lượng Au từ 99,92 đến 99,95%.

Trong vụ án này, Hoàn bị cáo buộc được hưởng lợi 100 triệu đồng. Hải khai quá trình buôn lậu với Hải đã hưởng lợi 449 triệu đồng, tương đương một triệu đồng/kg vàng. Tuy nhiên VKS không cáo buộc số tiền hưởng lợi mà chỉ kết luận Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

6 bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Công ty Vàng Việt Nam che giấu doanh thu, gây thiệt hại 5 tỷ đồng về thuế

Theo cáo trạng, Công ty Vàng Việt Nam sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý kế toán là Vacom (dùng để báo cáo thuế) và QLVang (quản lý hoạt động kinh doanh thực tế). Quá trình kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Trần Như My và Phó tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng.

Trong đó, với nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ, bà My chỉ đạo không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm QLVang. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 cá nhân là người thân quen.

Ngược lại, với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo hạch toán vào phần mềm Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán. Từ chỉ đạo này, trong năm 2023, Công ty Vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế là 4.243 tỷ đồng song chỉ khai báo thuế 646 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2024, công ty có doanh thu 5.726 tỷ đồng song chỉ kê khai 332 tỷ đồng.

VKS cáo buộc hành vi của My, Thuyết và kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp đã gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số hơn 5 tỷ đồng.

Phạm Dự